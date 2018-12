Que país maravilhoso! Nova moeda do Canadá será em homenagem aos LGBTs

Não é de hoje que o Canadá demonstra ser um dos países mais abertos à diversidade. Essa característica parece ter sido reforçada ainda mais no governo de Justin Trudeau, que, desde 2015, é o primeiro-ministro canadense.

Segundo o que foi noticiado pela rede pública de notícias CBC News, como parte das comemorações dos 50 anos da descriminalização da homossexualidade, que aconteceu em 1969, o novo design da moeda de um dólar canadense será em homenagem aos LGBTs, co

Apesar de, até agora, nada ter sido divulgado oficialmente, ao que tudo indica a palavra Igualdade aparecerá escrita em inglês e francês, as duas línguas oficiais do Canadá. Na moeda, também constariam as datas de 1969 e 2019.

A iniciativa faz parte do pedido de desculpas oficial do país pelos anos de repressão. O governo também reservou um orçamento de 145 milhões de dólares canadenses para compensar financeiramente os ex-funcionários públicos que tiveram suas carreiras prejudicadas por serem LGBT, financiar projetos contra homofobia e reforçar a memória histórica.