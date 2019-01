Quem era Kamylle Marinho, digital influencer que morreu vítima de câncer

View this post on Instagram

MINHA MEDULA PEGOU… há quanto tempo eu espero por esse momento. Foram dias de dores que pareciam ser inacabáveis…fadiga…aperto no coração… Dias que segundos viram horas e horas viram anos. Dias em que a saudade fala mais alto que tudo e que todos , e aquele vidro que ali me separava do toque da minha mãe @paulinharmarinho, do meu pai @chagasjr, minhas irmãs… do toque da minha família, me separava do mundo. Por quanto tempo eu fiquei nesse quarto isolado de tudo. Como é gratificante saber que todo esse processo de tudo estéril, descartável, e mínimos detalhes de um cuidado absurdo está chegando ao fim. Eu gostaria de encontrar palavras que pudesse no mínimo explicar o que é a felicidade em saber que eu renasci novamente, que hoje foi o dia escolhido por Deus, para que daqui da terra, eu "ressuscitasse" para que eu possa ser uma nova Kamylle. Tudo foi muito intenso e me fez aprender a lutar mesmo quando tudo conspira para o não. E essa cachoeira de orações eu só tenho a agradecer. Eternamente grata eu sou, por todos esses milagres, Pai 🙏🏻obrigada. Ao amor da minha família… é indescritível a emoção, sem vocês eu não teria conseguido alcançar nada. obrigada. Todo carinho de todos meus amigos…obrigada. A vocês que estiveram comigo em cada momento delicado até aqui… obrigada. Enfim… somente,obrigada.