Quiz: Qual é o pet ideal para seu estilo de vida?

Se você adora os animais de estimação de seus amigos e sempre fica em dúvida sobre ter um em sua casa, saiba que não está sozinha: muita gente demora um tempão para decidir se deve ou não incluir mais um ser à família e, se considerar que deve, é mais um tempão para escolher o bicho mais adequado ao seu estilo de vida.

Elaboramos este teste para clarear um pouco mais suas ideias. Responda com capricho as cinco perguntas e confira se o resultado confere com a sua intuição.

Antes de começar, lembre-se sempre que um animal de estimação é um compromisso de amor e dedicação por muitos anos, que bichos não são descartáveis e que raça não deve ser fator determinante para sua escolha. Visite feiras de adoção organizadas por ONGs e associações de defensores de animais e se deixe apaixonar por um desses serzinhos que esperam por uma chance de ter uma família. Não compre, adote!