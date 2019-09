Radialista diz que ativista Greta Thunberg, de 16 anos, “precisa de sexo”

O radialista Gustavo Negreiros, ex-apresentador da rádio 96 FM, de Natal (RN), criticou e atacou ao vivo a ambientalista Greta Thunberg. A adolescente sueca de 16 anos está ganhando visibilidade ultimamente devido ao seu poderoso discurso acerca dos problemas climáticos alarmantes na Terra, que lhe rendeu indicação ao Prêmio Nobel da Paz (!).

Essa semana Greta discursou na sede da ONU, em Nova York, durante o Cúpula do Clima. Suas palavras repercutiram no mundo inteiro, pois ela enfrentou os líderes internacionais presentes, dizendo frases como “Como ousam?” e “Vocês acabaram com a minha infância”.

Esse discurso foi o gancho para os ataques do radialista. Ao lado de outra locutora, Gustavo fez comentários misóginos e ridicularizou o ativismo de Greta, dizendo que isso é “falta de sexo”. A sueca tem apenas 16 anos.

Tomando a palavra da colega de trabalho, ele disse: “Ela está precisando de um homem, ou macho ou uma fêmea. Se ela não gosta de homem, que ela pegue uma mulher. Ela tá precisando de sexo.”

Completando a fala, Gustavo ainda a caracterizou como insana. “Ela é histérica, ela é uma mal amada. Vá fumar seu baseadinho lá na Suécia”, disse.

Veja o momento:

O radialista Gustavo Negreiros, da rádio 96 FM de Natal(RN),fez ofensas misóginas contra a ativista @GretaThunberg . Para o radialista, Greta que defende pautas ambientais “está precisando de sexo”.A fala de Negreiros gerou revoltas nas redes sociais e danos financeiros para ele. pic.twitter.com/rw2G1fYw8U — 🚩𝕄𝕠𝕒𝕔𝕚𝕣 𝕄𝕖𝕟𝕖𝕫𝕖𝕤🚩🇲🇨 (@VermelhoColorad) September 25, 2019

Em um outro programa, após o discurso repercutir na internet, o radialista fez um pedindo de desculpas a todos os ouvintes, lamentando a fala sobre Greta. Mesmo assim, Gustavo foi demitido da rádio potiguar.

Na internet, outros casos similares a este vem acontecendo. Roger Rocha Moreira, músico do grupo Ultraje a Rigor, compartilhou uma imagem em sua conta no Twitter em que sexualizava Greta. O tuíte foi apagado pelo mesmo.

Outro radialista, Rodrigo Constantino, da Jovem Pan, chamou a adolescente de “retardada” e portadora de “síndrome do autismo”. O comentário faz referência ao fato de que Greta não esconde que foi diagnosticada com Síndrome de Asperger.

–

Na mesma rede social, a hashtag #DesculpaGreta subiu nos trending topics e já possui mais de 15 mil interações de usuários. O movimento faz um grande pedido de condolências, pelas barbaridades que vem sendo ditas a respeito da ativista.