Rapaz faz post racista no Instagram e acaba sendo demitido

Durante o Carnaval, o capixaba Lucas Almeida resolveu fazer uma ~piada~ racista através do Stories do Instagram e acabou sendo demitido por conta disso. Em um bloco de rua, ele abordou um grupo de garotos negros e pediu para tirar uma foto com eles. Depois, publicou a imagem junto à frase “vou roubei seu celular” – que é alusiva a um meme.

Um dos rapazes da foto, Iarley Duarte, tomou conhecimento sobre o post e se manifestou a respeito, indignado.

E história toda chegou até o chefe de Lucas, Fabrício Affonso, que também é negro. Resultado: o cara foi demitido da academia de ginástica Studio Vitória, onde era estagiário. Em um post que mescla indignação e desabafo, Fabrício contou um pouco de sua trajetória e finalizou: “Nem a imaturidade, nem o carnaval e nem a bebida é desculpa para o racismo. Nada é desculpa para o racismo”.

O post, feito na página da academia, tornou-se viral e já conta com quase 30 mil reações em menos de dois dias. Lucas também se manifestou sobre o ocorrido, através do Facebook.

“A frase de meu post replica um meme famoso veiculado na internet, que usei para fazer uma referência a mim mesmo – como se percebe pela frase na primeira pessoa do singular –, indicando que a brincadeira era para criticar e combater, usando de ironia, uma reconhecida injustiça e discriminação social”, escreveu ele, no post que já foi apagado.