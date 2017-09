Google faz 19 anos e celebra com roda de surpresas de aniversário

Quem entrar no Google nesta quarta (27) vai ser surpreendido com uma proposta diferente. Para comemorar os 19 anos de “vida”, o site de buscas colocou no ar a Roda de Surpresas do Aniversário do Google. É como um Doodle comemorativo, mas bastante interativo e cheio de curiosidades escondidas.

Cada vez que você gira a roda, tem como resultado uma das 19 surpresas que o Google lançou nos últimos 19 anos. Tem um teste para adivinhar qual animal você é, um piano interativo, jogo da velha, Pac-Man e até um maravilhoso jogo da cobrinha, como aquele dos celulares antigos, lembra?

Como jogar todos os jogos sem girar a roda

Se você gostaria de explorar os 19 jogos disponíveis na Roda de Surpresas do Aniversário do Google, mas precisa trabalhar e não pode passar o dia todo esperando a sorte sorrir para você, a gente ajuda. Como os jogos já foram lançados em algum momento nos últimos 19 anos, existe um atalho para cada um deles. Vem com a gente!

Jogo da cobrinha

Pac Man

Piñata de Aniversário

Seja o DJ por um dia

Toque o Theremin

A 5ª Sinfonia de Beethoven

Arpeggios

Escala de Scoville – qual pimenta é mais ardida?

Casa mal-assombrada de Halloween

Jogue críquete

Faça o teste do Dia da Terra: que animal é você?

Um exercício de respiração para você relaxar

Jogue Paciência – aquele jogo de cartas

Ouça os sons dos diferentes animais

Jogue uma partida de jogo-da-velha

Jogue o jogo dos pangolins do dia dos namorados

Brinque com som, imagens e luzes no experimento de Fischinger

Explore a Ilha de Galapagos

Entregue sua correspondência a cavalo