Para quem não acompanha o futebol mundial, pode parecer surpreendente que a Bélgica esteja fazendo uma campanha tão vitoriosa na Copa do Mundo. A equipe, que em oito ocasiões nem se classificou para o campeonato mundial, só passou das quartas de final uma vez – em 1986, quando foi quarta colocada. Mas em 2018 a Bélgica está impecável: até o momento só venceu, e tem o melhor ataque da competição, com 12 gols. Desses 12, quatro foram marcados por Romelu Lukaku, a estrela maior da equipe belga em 2018.

–

Lukaku nasceu na cidade da Antuérpia, no norte da Bélgica, e tem 25 anos. Filho de congoleses, ele contou em depoimento para o site The Player’s Tribune que chegou a viver na miséria quando era criança: “Minha mãe misturava água no leite. Não tínhamos dinheiro que durasse a semana toda. Estávamos quebrados. Não apenas pobres, mas quebrados”. Ele e a família passavam dias sem eletricidade e água quente na casa.

Filho de um jogador de futebol profissional – mas que não soube administrar o dinheiro e perdeu tudo -, Lukaku era fã do esporte desde criança, e conta que, no dia em que viu a mãe misturando água no leite para render mais, prometeu a ele mesmo que se tornaria jogador e tiraria a família da miséria. Ele conta, no depoimento, que sua força mental e obstinação vem desde essa época: “eu sou o cara mais forte que você pode conhecer”, ele diz. E afirma que, desde pequeno, joga cada partida como se fosse uma final.

–

Aos 12 anos, ele marcou 76 gols em 34 jogos. O objetivo dele, desde então, é ser o maior jogador de futebol da história da Bélgica. E aos 16 anos ele se tornou jogador profissional, pelo Anderlecht, principal clube do país. Depois do Anderlecht, Lukaku passou pelos clubes ingleses Chelsea, West Bromwich Albion e Everton. Atualmente ele atua como atacante no Manchester United, também na Inglaterra.

Na Copa do Mundo, Lukaku é o atual vice-artilheiro, empatado com Cristiano Ronaldo (já eliminado junto com Portugal). Além de craque dentro de campo, ele tem encantado os jornalistas brasileiros e fãs de futebol por falar português com bastante fluência. Isso porque ele é amigo do brasileiro Fernando Canesin, com quem jogou no Anderlecht. Essa amizade ainda fez de Lukaku um fã de comidas como feijoada e pão de queijo, e do nosso querido guaraná.

Craque em campo, pura simpatia fora das quatro linhas, Lukaku deve dar trabalho para a Seleção Brasileira na partida desta sexta-feira (6), que rola a partir das 15h. Olho nele e toda a nossa torcida para o Brasil.