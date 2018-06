Da mesma forma que nos agasalhamos bem no frio, queremos proteger nossos cães e gatos quando as temperaturas caem. Nossos fieis companheiros devem se sentir bem sempre, seja primavera, verão, outono ou inverno.

Mas não precisa exagerar! Alguns cães e gatos já têm proteção natural, não precisam de tantos acessórios assim e podem até passar mal se forem agasalhados demais.

Conversamos com as veterinárias Carla Storino Bernardes (da Cobasi) e Fernanda Soares para saber como cuidar de cães e gatos na medida certa nos dias frios.

Quais cães e gatos precisam de roupinhas de frio?

Se seu pet tiver pelos curtos, tem mais necessidade de usar roupinhas no inverno. Além dos SRD – sem raça definida, nossos amados vira-latinhas e vira-latões –, as raças que podem requerer um traje quentinho são:

– Cães: basset, beagle, boston terrier, boxer, bulldog (inglês ou francês), chiuaua, dálmata e whippet;

– Gatos: american shorthair, bambino, cornish rex, siamês e sphynx.

Vira-latas ou cães de raça mais peludões dispensam roupas extras – a cobertura de natureza deles é suficiente. Exemplos de raças deste tipo:

– Cães: akita, chow chow, husky (canadense ou siberiano) e spitz alemão (que conhecemos como lulu da pomerânia);

– Gatos: angorá, norueguês da floresta, persa e siberiano.

As roupinhas para cães e gatos podem ser de qualquer material?

Não exatamente qualquer material; ele precisa ser confortável. Por isso, nada de querer colocar roupa de jeans ou de couro nos bichinhos.

Os tecidos mais adequados são aqueles das roupinhas que encontramos em lojas de produtos para animais, como soft, matelassê, malha de algodão.

Qual é o melhor modelo de roupinha para cães e gatos?

Mais uma vez, o que importa é o conforto do bichinho. Como tutora, você deve ficar atenta ao que agrada e ao que incomoda.

Há roupinhas que se encaixam nas quatro perninhas deles e incomodam alguns animais; nestes casos, opte por modelos que se encaixem apenas nas pernas da frente. Há roupinhas longas, até com sainhas, que dificultam o momento de fazer xixi e cocô; se seu bichinho não conseguir fazer as necessidades com esse modelo, opte pelos cortes mais simples.

Bom senso é a palavra de ordem.

–

De quanto em quanto tempo deve-se lavar a roupinha do cão ou do gato?

Uma vez a cada três dias está ótimo. Aproveite a tirada da roupinha para escovar os pelos, evitando que se formem nós – eles podem aparecer mesmo nos pelos curtos.

Pode usar o mesmo sabão e o mesmo amaciante usados para as roupas dos humanos da casa. Caso o pet apresente reação alérgica, mude para sabão de coco apenas. E não esqueça de passar em um veterinário para ver se essa alergia precisa de tratamento.

Meias de frio para cães e gatos são uma boa ideia?

Se você quiser colocar meias em gatos, boa sorte . Eles dificilmente deixam qualquer coisa permanecer nas patas.

Já os cães são mais receptivos. Para eles, é uma boa ideia, sim. Opte por modelos com solas antiderrapantes.

É preciso reforçar a forração da cama ou cobrir o cão ou o gato com cobertas no inverno?

São atitudes bem-vindas.

A cama pode permanecer a mesma o ano todo, claro, mas nos dias frios você pode colocar cobertas de soft e mantas no forro ou sobre ele, para ele ficar mais quentinho. Podem ser compradas em pet shops ou iguais às dos humanos da casa mesmo.

Se você notar que ele está tirando cobertas na hora de dormir, não insista em recolocá-las; cães e gatos só tiram o que incomoda. Respeite a percepção de seu bichinho.

–

Que doenças mais acometem cães e gatos no inverno?

Nos cães, a doença mais comum é a traqueobronquite, vulgo gripe canina. Os sintomas são febre, tosse que não passa, espirros e coriza.

Nos gatos, é a rinotraqueíte, marcada por espirros, febre e salivação excessiva.

Apresentando estes sintomas, o animal sempre deve ser examinado por um veterinário, que determinará o tratamento (remédio, dose adequada ao peso do cão ou do gato etc.).

É possível evitar as doenças de inverno de cães e gatos?

Sim. Existem vacinas tanto para a traqueobronquite quanto para a rinotraquíte. Elas devem ser tomadas anualmente.

Cães e gatos podem tomar menos banhos no inverno?

Sim. Podem e devem, principalmente porque se os pelos não forem muito bem secos, a pele úmida pode possibilitar o desenvolvimento de doenças dermatológicas causadas por fungos.

Uma ótima alternativa aos banhos no inverno são os produtos de banho a seco, que deixam o bichinho limpinho e removem qualquer cheiro forte.