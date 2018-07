Rússia x Croácia: como assistir ao vivo pela TV ou online

O último jogo das quartas de final da Copa do Mundo é Rússia x Croácia, e vai decidir quem avança às semifinais, para enfrentar a Inglaterra, vencedora do embate contra a Suécia. A partir das 15h, russos e croatas entram em campo para tentar chegar às semifinais pela segunda vez na história. A Croácia chegou lá na estreia em Copas, em 1998, e a Rússia só conseguiu o feito quando era URSS, em 1966.

Como assistir a Rússia x Croácia ao vivo na TV

Tendo uma TV por perto, fica fácil demais: você pode assistir na Rede Globo, na TV aberta, e nos canais SporTV e FOX Sports, na TV a cabo. Pelos canais pagos, o “esquenta” do jogo começa mais cedo: você pode ver o clima do lado de fora do estádio, as equipes aquecendo e tudo mais.

Como assistir a Rússia x Croácia ao vivo online

Sem TV por perto? Sem crise: dá para acompanhar a Copa pelo computador ou celular. O site GloboPlay, que é da Rede Globo, transmite a programação da TV ao vivo. Basta acessar o site, fazer um cadastro rápido e clicar em “Agora na Globo“. Você assiste ao jogo com a mesma qualidade da transmissão na TV.

Se você preferir assistir pelo celular, pode acessar o site pelo navegador do seu smartphone e seguir os mesmos passos descritos acima. Mas a GloboPlay tem também aplicativos para celular e tablet. Basta baixar na App Store (para iPhones e iPads) ou no Google Play (para aparelhos Android).