Sabe o que é hotel-cápsula? Em São Paulo, já dá pra dormir em um por R$ 40

Saiu tarde do trabalho ou da balada, está de passagem por São Paulo ou simplesmente quer tirar um cochilo no meio tarde e não tem onde descansar? Reserve uma cápsula de dormir a partir de R$ 40. Essa é a proposta do On Pod, uma parceria entre Vitacon e Housi.

As cápsulas, famosas no Japão e Estados Unidos, são uma opção barata e prática para quem precisa de um cantinho para um descanso rápido. No novo empreendimento em São Paulo, cada compartimento tem 2 m², comporta apenas uma cama individual e homens não ficam no mesmo ambiente que mulheres (nem pense em ir de casal).

Portas semelhantes às de garagem garante a privacidade. Pode parecer meio claustrofóbico, mas pra dar só uma descansada, a solução pode ser uma boa.

Além do espaço de dormir, você também tem direito a usar armários com chave para guardar os pertences, chuveiro privativo com vestiário (shampoo, condicionador e sabonete inclusos), lounge com WiFi e cafeteria. Se quiser pijama, chinelo, máscara e outros acessórios é preciso pagar a parte.

As reservas são totalmente online (veja aqui) e custam de R$ 40 (por hora) a R$ 150 (período de 10 horas).

Endereço: Rua Coronel Joaquim Ferreira Lobo 305, Vila Olímpia.