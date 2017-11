Saiba como assistir ao Miss Universo 2017 na TV e na internet

O Miss Universo 2017 acontece nesse domingo (26), em Las Vegas, e Monalysa Alcântara, do Piauí, estará representando o Brasil na disputa.

A transmissão do evento será feita ao vivo pelas emissoras TNT e TBS, à partir das 22 horas (horário de Brasília). Também é possível assistir pela internet, através do TNT GO – mas é só para assinantes. Na TNT, o programa será apresentado por Domingas Person e comentado pela Miss Brasil 2007, Natália Guimarães.

Na TV aberta, a Band é quem irá veicular o evento, mas a transmissão não será ao vivo e começa à meia-noite. Renata Fan, que foi m Miss Brasil em 1999, irá apresentar o programa e os comentários serão feitos pela Miss Brasil 2016, Raissa Santana, e pelo stylist Rapha Mendonça.