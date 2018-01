Saiba o que é a Aokigahara, a floresta dos suicidas no Japão

Depois que o youtuber Logan Paul expôs o corpo de uma vítima de suicídio em Aokigahara, a floresta dos suicidas do Japão voltou a ganhar atenção mundial.

Ela tem 38 km² e está na base noroeste do monte Fuji, no Japão. Com duas cavernas – “A Caverna de Gelo” e “A Caverna Do Vento” – é conhecida também como “Mar de Árvores“. E para criar um clima ainda mais sinistro, o vento não bate abaixo das copas, de tão densa que a floresta é. Poucos animais vivem por lá, criando um silêncio sinistro.

Segundo a cultura japonesa, o local é maldito e assombrado por vários demônios. Não é à toa que eles pensam assim, a floresta é antiga e fica em segundo no ranking mundial de suicídios, perdendo apenas para a ponte Golden Gate, nos Estados Unidos. Por isso, em várias entradas há placas pedindo para as pessoas não cometerem suicídio.

Quer ver a história ficar mais macabra? Antigamente, durante grandes guerras e épocas de muita fome, os mais fracos eram soltos lá para morrerem de fome ou frio. As pessoas não conseguiam sair dela, por se perderem. Dizem que a floresta faz os viajantes ficarem confusos e nunca mais serem encontrados, e o fato de que bússolas e celulares não funcionam corretamente naquele local não ajuda muito.

As pessoas que moram perto da floresta costumam ajudar quem passa por lá, elas conversam e avisam as autoridades caso notem uma atitude estranha de alguém. Além de um pequeno grupo de pessoas que fica nas proximidades e fazem rondas dentro dela para poder prevenir e recolher corpos e pertences de suicidas, e deixam fitas espalhadas para a saída ficar mais fácil se alguma pessoa se perder.

Lá é um local adorado por pesquisadores paranormais, por ser considerado um local com bastante influência do outro mundo.

Aqui estão alguns casos da Aokigahara!

1. Uma mulher que estava entrando na floresta apenas para se aventurar contou que colocou uma corda para poder saber onde estava indo e por onde passou, mas a corda misteriosamente se partiu e a mulher quase se perdeu. Não existia realmente alguém que poderia ter cortado a corda, e os locais assumiram ser um dos espíritos.

2. Rob Gilhooly, jornalista do Japan Times, conta ter ouvido um berro horrível e sofrido, que o congelou de medo. E ao seguir o som para saber de onde ele veio encontrou o corpo de um homem, claramente falecido a um bom tempo. Ele diz que o corpo pode não ter berrado, mas sua alma sim.

3. Um monge budista montou um altar para poder tentar “limpar” o local que, segundo ele, possui vários espíritos que incentivam a pessoa a se matar.

4. Um casal americano encontrou um monge budista que os auxiliou a sair do meio da floresta, quando os dois estavam perdidos e assustados. Chegando na cidade mais próxima, souberam da lenda de um monge que mora na floresta e impede que as pessoas cometam suicídio, outros acreditam que ele seja um espírito iluminado que impede as pessoas de se matarem.

5. Os moradores da cidade próxima da floresta são ensinadas desde pequenas a não se aproximarem dela, por ser amaldiçoada.

6. Depois de uma novela feita nos anoso 1960, os suicídios aumentaram. “Kuroi Jukai”, no final, mostra um casal se matando dentro da floresta.

7. Por ano, descobrem mais ou menos 100 corpos em Aokigahara.

9. Muitos relatam a visão de uma mulher de branco vagando pela floresta.

10. Quando o corpos são encontrados, eles ficam em uma localização próxima da floresta e ao anoitecer, sempre ha uma pessoa que dormirá ao lado deles, pois é relatado que se não há ninguém junto, os espíritos passam a noite inteira berrando.

11. A fama dela existe algum tempo e várias emissoras e canais fechados já foram visitá-la, mas o Syfy pode ter ido mais longe e realmente ter gravado uma aparição.

E ainda produziram dois filmes sobre ela!

1. “Floresta Dos Suicidas” (2013) – Maiko estuda no Japão, e junto dos seus amigos ela faz um documentário em que o principal foco é encontrar a mãe, que cometeu suicídio na floresta. A partir deste momento, você já pode imaginar que as coisas não vão muito bem.

2. “Floresta Maldita” (2016) – Sara sente que algo ruim aconteceu com a irmã gêmea dela, a Jess. Por isso vai a procura dela em sua última localização conhecida, a floresta dos suicidas. Pela sua conexão forte com a irmã, Sara sente e vê coisas assustadoras durante toda o caminho para ajudar a gêmea dela.

Então, você se aproximaria desse lugar?