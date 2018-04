Existem duas explicações para entendermos a origem da palavra “boda” e seus significados. A primeira e mais conhecida delas atribui o termo ao latim, mais especificamente ao vocábulo “vota” (plural de “votum”), que quer dizer promessa. Com o passar do tempo e influências de outros idiomas, “v”, “b” e as pronúncias se confundiram, transformando “vota” em “boda”.

Além disso, sabe-se que em antigos povoados da Alemanha, era tradição oferecer aos casais que completassem 25 anos de casados uma coroa de prata, e uma de ouro aos que chegassem até os 50 anos de casamento.

Hoje em dia, e principalmente na cultura ocidental, as bodas ganharam diferentes nomes, sendo que cada um deles é relativo a um determinado ano para celebrar o aniversário de casamento. Os nomes, na maioria das vezes, referem-se a alimentos, bebidas, materiais, da natureza ou não, árvores e pedras preciosas, como simbologias variadas para representar fragilidade, novidade e resistência.

Por exemplo, as Bodas de Papel, que representam o primeiro ano do casal após a oficialização da união, têm a ver com o papel ser dos materiais mais frágeis existentes, que pode ser destruído a qualquer momento. Já os dez anos de casamento, conhecidos como Bodas de Zinco ou Estanho, fazem referência ao fato do estanho ser um metal maleável, e o zinco, protetor contra a ação do ferro.

Entre as bodas mais populares e celebradas por aí estão as de Prata (25 anos) e de Ouro (50 anos), que costumam render grandes festas preparadas pelos casais, além da renovação dos votos de casamento e até mesmo a troca das alianças antigas por novas.

A seguir, listamos todas as bodas de casamento, do primeiro ano ao 75º.

Bodas de quê? Saiba o nome de cada ano de casamento celebrado:

Primeiro ano de casamento – Bodas de de Papel

Dois anos – Bodas de Algodão

Três anos – Bodas de Trigo ou de Couro

Quatro anos – Bodas de Flores e Frutas ou de Cera

Cinco anos – Bodas de Madeira ou de Ferro

Seis anos – Bodas de Perfume ou de Açúcar

Sete anos – Bodas de Latão ou de Lã

Oito anos – Bodas de Papoula ou de Barro

Nove anos – Bodas de Cerâmica ou de Vime

Dez anos – Bodas de Estanho ou de Zinco

–

11 anos de casamento – Bodas de Aço

12 anos – Bodas de Ônix

13 anos – Bodas de Renda ou de Linho

14 anos – Bodas de Marfim

15 anos – Bodas de Cristal

16 anos – Bodas de Turmalina

17 anos – Bodas de Rosas

18 anos – Bodas de Turquesa

19 anos – Bodas de Água Marinha ou de Cretone

20 anos – Bodas de Porcelana

–

21 anos de casamento – Bodas de Zircão

22 anos – Bodas de Louça

23 anos – Bodas de Palha

24 anos – Bodas de Opala

25 anos – Bodas de Prata

26 anos – Bodas de Alexandrita

27 anos – Bodas de Crisopázio

28 anos – Bodas de Hematita

29 anos – Bodas de Erva

30 anos – Bodas de Pérola

–

31 anos de casamento – Bodas de Nácar

32 anos – Bodas de Pinho

33 anos – Bodas de Crizopala

34 anos – Bodas de Oliveira

35 anos – Bodas de Coral

36 anos – Bodas de Cedro

37 anos – Bodas de Aventurina

38 anos – Bodas de Carvalho

39 anos – Bodas de Mármore

40 anos – Bodas de Rubi ou de Esmeralda

–

41 anos de casamento – Bodas de Seda

42 anos – Bodas de Prata Dourada

43 anos – Bodas de Azeviche

44 anos – Bodas de Carbonato

45 anos – Bodas de Safira ou de Platina

46 anos – Bodas de Alabastro

47 anos – Bodas de Jaspe

48 anos – Bodas de Granito

49 anos – Bodas de Heliotrópio

50 anos – as famosas Bodas de Ouro

–

51 anos de casamento – Bodas de Bronze

52 anos – Bodas de Argila

53 anos – Bodas de Antimônio

54 anos – Bodas de Níquel

55 anos – Bodas de Ametista

56 anos – Bodas de Malaquita

57 anos – Bodas de Lápis Lázuli

58 anos – Bodas de Vidro

59 anos – Bodas de Cereja

60 anos – Bodas de Diamante ou de Jade

–

61 anos de casamento – Bodas de Cobre

62 anos – Bodas de Alecrim ou de Telurita

63 anos – Bodas de Sândalo ou de Lilás

64 anos – Bodas de Fabulita

65 anos – Bodas de Pérola Negra

66 anos – Bodas de Ébano

67 anos – Bodas de Neve

68 anos – Bodas de Chumbo

69 anos – Bodas de Mercúrio

70 anos – Bodas de Vinho

–

71 anos de casamento – Bodas de Zinco

72 anos – Bodas de Aveia

73 anos – Bodas de Manjerona

74 anos – Bodas de Macieira

75 anos – Bodas de Brilhante ou Alabastro