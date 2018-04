Todos os membros da Família Real têm, além do nome que os define, um título de nobreza. E sempre que há um casamento, o cônjuge também ganha um título de realeza. É exatamente isso que vai acontecer com Meghan Markle quando ela se casar com o Príncipe Harry, no dia 19 de maio na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor.

Prepare-se então para chamar Meghan de “Her Royal Highness Princess Henry of Wales”, ou, em bom português, “Sua Alteza Princesa Henry De Gales”. Isso porque o noivo, atualmente, é “His Royal Highness Prince Henry of Wales” – Sua Alteza Príncipe Henry De Gales.

Outra possibilidade é que a Rainha Elizabeth “promova” o neto Harry a Duque. Dessa forma, o príncipe se torna o Duque de Sussex, o que fará a atriz de “Suits” Duquesa de Sussex.

A união de Meghan Markle e Harry promete ser o casamento do ano. Tudo está sendo planejado (e divulgado) nos mínimos detalhes. Desde as flores, escolhidas pela famosa designer floral Philippa Craddock, até um perfume oficial está sendo feito para o casamento. Além dos convidados de honra, cerca de duas mil pessoas comuns poderão ver tudo isso de pertinho.

E mesmo que ainda só tenhamos ideia de qual coroa ela usará no casamento, já sabemos que não será a mesma que Kate Middleton usou. E mais: como o casal é muito apegado a causas sociais, eles preferiram ao invés de pedir presentes, eles escolheram doações para várias instituições de caridade.

Falta pouco mais de um mês para o grande casório real. Já recebeu seu convite?