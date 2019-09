São Cosme e Damião: doces, caruru e história presente em várias religiões

Na religião católica, o dia de São Cosme e Damião é no dia 26 de setembro. Na umbanda e no candomblé, no dia 27 de setembro. Na igreja ortodoxa oriental, a comemoração é em 1º de novembro. Na igreja ortodoxa grega, o dia de São Cosme e Damião é em 1º de julho. Mas você sabe quem foram esses dois e por que eles têm tanta importância?

Diz a história que eles eram irmãos gêmeos, que viveram e morreram na Ásia Menor por volta do ano 300 depois de Cristo. Eles teriam sido médicos, e atendiam a população sem cobrar nada por isso. Além de aplicarem seus saberes, oravam pelos enfermos, o que teria levado muitos à cura. A prática dos dois irmãos, que eram cristãos, teriam convertido muita gente ao cristianismo, na época.

Hoje eles são considerados santos padroeiros dos médicos.

No candomblé e na umbanda

Os santos também são celebrados por religiões de matrizes africanas, como candomblé, umbanda, batuque e xangô do nordeste. Nessas religiões eles são associados aos ibejis, orixás gêmeos, amigos das crianças e que são conhecidos por trazer bem-estar, desfazer feitiços e curar enfermidades.

Os ibejis gostam de doces, e é em homenagem a eles que em alguns lugares do Brasil se distribui saquinhos com balas, pirulitos e outras guloseimas às crianças.

Na Bahia, a tradição é preparar um caruru para os santos, servir para as crianças e então comer. O caruru é um cozido de quiabo, que costuma acompanhar o acarajé e o abará. Na receita do caruru vai quiabo, camarão seco, castanha de caju, amendoim, gengibre, óleo de dendê e é uma delícia!