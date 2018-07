Semifinal da Copa do Mundo: como assistir Croácia x Inglaterra online

Vocês estão preparadas para a final da Copa do Mundo? A primeira finalista já foi definida, é a França. E nessa quarta (11), a partir das 15h, a partida entre Croácia e Inglaterra decide quem vai enfrentar les bleus na finalíssima, que acontece no próximo domingo (15). A Inglaterra vem embalada, depois de eliminar a Suécia com uma vitória tranquila. Já a Croácia suou até as cobranças de pênaltis contra a Rússia. Quem será que vence esse embate?

Se nessa quarta à tarde você vai estar no trabalho ou na rua, mas ainda assim não quer deixar de assistir Croácia x Inglaterra, a solução está na transmissão online. Pelo computador ou celular dá para acompanhar a partida ao vivo, como se estivesse assistindo pela televisão. A dica é acessar o site GloboPlay, que transmite pela internet a programação da Rede Globo ao vivo. Como a emissora vai transmitir Croácia x Inglaterra, basta ir ao site, fazer um breve cadastro e clicar em “Agora na Globo”. Pronto: a partir das 15h dá para assistir ao jogo.

Se você precisar acompanhar pelo celular, pode seguir os passos descritos acima e assistir pelo navegador ou, se preferir, usar o aplicativo do GloboPlay. Existe um app para iPhones e iPads, e um app para aparelhos Android. Escolha o seu e bom jogo!