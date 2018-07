Semifinal da Copa do Mundo: como assistir França x Bélgica online

Estamos chegando à reta final da Copa do Mundo 2018. O Brasil está fora da corrida pela taça, mas para quem gosta de futebol a Copa ainda não terminou. Na tarde desta terça (10) a França enfrenta a Bélgica às 15h pela primeira semifinal da competição. Quem vencer segue para a grande final, enquanto a equipe perdedora disputará o terceiro lugar.

Se você está trabalhando ou na rua na hora do jogo, saiba que graças à tecnologia dá para acompanhar a partida decisiva da Copa do Mundo pela internet, tanto no computador quanto no celular.

O segredo está no GloboPlay, o site que transmite a programação ao vivo da Rede Globo na internet simultaneamente à televisão. Isso significa que, já que a Globo vai transmitir França x Bélgica a partir das 15h, o site também vai.

Para assistir é fácil. Basta acessar o GloboPlay e fazer um rápido cadastro, que pode ser feito usando inclusive seu login e senha do Facebook. Aí clique em “Agora na Globo” e você poderá assistia a França x Bélgica a partir das 15h.

Se você quiser ver pelo celular, pode apenas seguir os passos acima e assistir pelo navegador do celular, ou então baixar o aplicativo: existem versões para iPhone e iPad e versões para dispositivos Android.

Boa Copa!