Senhora vai à escola pela primeira vez aos 72 anos com apoio da neta

View this post on Instagram

“Essa é a Severina, mais conhecida como Dona Nena, minha avó. Ela tem 72 anos e só entrou na escola até ontem para me levar. Hoje eu a levei no seu primeiro dia de aula. Ela nasceu no Pernambuco, numa cidade pequena, bem roça mesmo, e nunca pôde estudar pois na época seu pai dizia que “mulher só estudava pra escrever carta pra macho”. Hoje ela está realizando um sonho muito antigo: aprender o básico. Eu não poderia estar mais emocionada, orgulhosa e com o coração cheio de amor… Boa sorte, vó! No que depender de mim, em breve a senhora será uma universitária.” Parabéns, Dona Nena!! Que baita quebra de tabu ❤️ via @bearchslv