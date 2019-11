Seu iPhone pode parar de funcionar no domingo (3); veja como resolver isso

Muitos usuários de iPhones antigos evitam fazer a atualização do iOS, pois as novas versões do sistema operacional acabam sendo pesadas demais para esses aparelhos. Se você faz parte desse grupo, preste atenção, pois seu celular pode parar de funcionar no próximo domingo (3).

Segundo a Apple, quem utiliza o iPhone 5 ou um aparelho anterior vai precisar atualizar o sistema. Caso contrário, tais celulares perderão a capacidade de se conectar à internet. A causa disso seria um “problema de substituição da hora do GPS”.

Para realizar a atualização, basta acessar “Configurações” no menu principal e “Geral” logo em seguida. O próximo passo é escolher “Atualização de software”. Assim, você será informada dos procedimentos para fazer o update do iOS para as versões 9.3.6. ou 10.3.4, de acordo com a disponibilidade.