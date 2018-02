Um dos episódios mais marcantes e atuais da quarta temporada de “Black Mirror” , que estreou em dezembro passado, é o de número quatro, intitulado “Hang The Dj”. Nele, casais de todos os tipos se conhecem e armam encontros por meio de um aplicativo, que promete praticamente 100% de satisfação na hora de encontrar o “par perfeito” de cada um. Soa um pouco familiar, certo?

O mais curioso, entretanto, é que na história o app mostra logo de cara a duração de cada relacionamento, que pode ser de dias, anos e até horas – não permitindo que esse tempo seja alterado, por mais que os usuários do sistema se gostem.

Inspirada pelo episódio e pegando carona no Valentine’s Day, o Dia dos Namorados, comemorado na última quarta-feira (14) nos Estados Unidos, a Netflix lançou um site com o mesmo nome, mesma cara e função do app mostrado nas cenas – tudo de brincadeira, claro.

Para saber a duração do seu relacionamento atual – ou até de algumas ~amizades, por que não? – você e a pessoa em questão devem acessar o COACH, clicando em qualquer lugar da tela. Depois, o site vai gerar um link personalizado, que uma das pessoas deve compartilhar com a outra.

Quando o outro aceitar a solicitação, um botão surgirá na tela, para que a informação sobre o tal prazo de validade seja finalmente revelada.

Mas, atenção: para que tudo dê certo, os dois devem clicar ao mesmo tempo no botão – os participantes têm um intervalo de cinco segundos para fazer isso. Senão… bom, quem assistiu ao episódio sabe bem o que acontece em seguida.

Pronta para testar com os/as crushes?