Solstício de Verão 2017: por que hoje é o dia mais longo do ano?

O verão começou oficialmente em todo o hemisfério sul hoje (21) às 13h28. O que faz desse dia tão especial é o solstício de verão, fenômeno astronômico que marca o início da estação mais quente do ano.

Toda estação é marcada por fenômenos astronômicos, mais precisamente os solstícios e equinócios.

Como sabemos, a Terra gira em torno do Sol em um eixo inclinado, e, por isso, a cada dia nosso planetinha recebe os raios solares de forma diferente. O dia do solstício de verão é quando mais temos luz solar no ano todo: é realmente o dia mais longo e a noite mais curta do ano.

De agora em diante, os dias vão ficando mais curtos, continuamente, até o equinócio de outono. No dia do equinócio de outono, dia e noite tem exatamente a mesma duração. A partir daí, as noites vão ficando mais longas, até o solstício de inverno, dia mais curto e noite mais longa do ano. Depois disso, os dias vão ganhando força e as noites diminuindo, até o equinócio de primavera, com dia e noite iguais. E assim as estações do ano vão mudando.

O Google resolveu comemorar a data com um Doodle animado muito fofo, em que um ratinho, que vive debaixo da terra, é banhado pelo sol por um buraco em sua toca – e tem até que colocar óculos escuros!

Se toda essa história de fenômenos astronômicos não é interessante para você, basta saber que o verão começou e agora é hora de tirar os biquínis da gaveta e curtir muito sol, praia, piscina e calor. Vem com a gente!