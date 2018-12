Solstício de verão: entenda o fenômeno que marca o início da estação

O calor chegou forte em todo o Brasil, e sempre há alguém para comentar que “verão é assim mesmo”. O que nem todo mundo sabe é que o verão, mesmo, só começa nesta sexta (21). Para ser mais exata às 19h23. E o que marca o começo da estação é o solstício de verão.

Pois é: as estações do ano estão diretamente ligadas a fenômenos astronômicos. Não são datas escolhidas ao acaso “porque mais ou menos nessa época fica mais calor”. A primavera e o outono têm seus inícios marcados pelos equinócios, e o verão e o inverno, pelos solstícios.

De uma maneira leiga, é mais ou menos assim: o solstício de verão acontece na data em que o dia está mais longo e a noite mais curta no ano. O solstício de inverno é o contrário: noite longa, dia curto. E os equinócios são nas datas em que dia a noite têm exatamente a mesma duração.

Isso acontece devido à inclinação da Terra em relação ao sol. Ao longo do ano, a Terra cumpre uma trajetória em volta do sol, e no dia do solstício de verão, o sol incide verticalmente no Trópico de Capricórnio, aqui no hemisfério sul. Por isso esse é o dia com maior claridade do ano. No solstício de inverno, o sol incide verticalmente no Trópico de Câncer, no hemisfério norte, por isso quando aqui é verão, lá é inverno e vice versa.

Para celebrar o começo dessa estação tão querida pelos brasileiros, o Google publicou um Doodle em sua página principal.

Na ilustração, um personagem faz uma das atividades favoritas de quem vive no calor: boiar na água – seja em um lago, piscina ou no mar, é sempre uma boa ideia. Aproveite que o Natal e o Ano Novo estão aí para descansar e curtir esse calorão!