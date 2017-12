Faltam 194 dias para o início da Copa do Mundo 2018, na Rússia, e nessa sexta (1º) foi realizado o sorteio que define os grupos da primeira fase da competição. O Brasil foi sorteado no grupo E, e vai enfrentar as seleções de Suíça, Costa Rica e Sérvia.

Claro que um evento dessa magnitude não ficaria sem os memes e piadas que os tuiteiros brasileiros fazem tão bem. Com um olho na TV e outro no computador, veja as melhores tiradas da tarde. E que venha a Copa do Mundo!

Agora é hora de ver as datas dos jogos do Brasil pra nois ver se vai ter feriado #WorldCupDraw pic.twitter.com/W8QLEBLUwj — amandaHappy bday Tyler (@twntyonepwlots) December 1, 2017

A zueira da copa do mundo 2018 já chegou pic.twitter.com/s9B3ANpyZf — Sandra Suellen (@sandrasuellen) December 1, 2017

Pode rola Brasil VS Alemanha nas oitavas finais : DEUS NOS DEFENDERAY AMÉM #WorldCupDraw pic.twitter.com/8TGZKOFUTN — Ana Caroline (@Euucaroline) December 1, 2017

#WorldCupDraw#issomudaojogo

''Se Brasil e Alemanha terminarem em primeiro no grupo só se pegam numa final''

Eu: pic.twitter.com/eqvhsSmHhz — Mula Lolusco (@Ireees_19) December 1, 2017

Com este grupo do Brasil vem hexa #WorldCupDraw pic.twitter.com/1GqVxcnrLd — 1999 (@1999_TWD) December 1, 2017

Quando a pessoa é brasileira e diz que vai torcer pra outra seleção #WorldCupDraw pic.twitter.com/7s23S3FTFF — vitu (@vitemanuel) December 1, 2017

Eu em 2014: "Nunca Mais torço pro Brasil!" Eu ano que vem: #WorldCupDraw pic.twitter.com/FZSwDEhXG6 — Samila🐹 (@LittleSamii99) December 1, 2017

“Eu nem me importo mais tanto com a Copa, depois de 2014 eu… O SORTEIO DA COPA CACETE É HEXAAAAAA VAI BRASIIIIIL” pic.twitter.com/vvCBo7zpG7 — Iris deveria estar escrevendo (@irisfigueiredo) December 1, 2017

Vou anotar tudo que Casagrande falar hoje pra fazer tudo ao contrário e levar a Copa do Mundo 2018. — Mestre Tite (@MestreTite) December 1, 2017

"Além de copa do mundo, 2018 terá 12 feriados prolongados." brasileiros: pic.twitter.com/1Ujj6UdvaS — instagram: pedro.rafhael (@falarafha) November 29, 2017

Pelé atendendo aos fãs no sorteio da Copa do Mundo 2018. Que ídolo!

Pelé attending the fans in the 2018 World Cup draw. What an idol!#WorldCupDraw#Russia2018WorldCup#sorteiodacopa pic.twitter.com/iuE9VnTD8X — La Pelota (@OficialLaPelota) December 1, 2017

Estava esperando o Vittas se apresentar no sorteio da copa do mundo 2018 #WorldCupDraw pic.twitter.com/5TQXV809Vi — David Campos🤘🏻 (@DavidLennor) December 1, 2017

Ao assistir o sorteio da Copa do Mundo 2018, só consigo lembrar de uma palavra: OEEEAAAA #WorldCupDraw pic.twitter.com/eD7F1JRtUb — F1 da Depressão (@f1dp_) December 1, 2017

quem não gosta de copa do mundo favor não falar comigo não estou num bom momento pessoal pra esse tipo de energia negativa — Dream Theater – Octavarium (@fransuel) December 1, 2017