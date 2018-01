Spotify vai excluir funk acusado de fazer apologia ao estupro

Após entrar na lista de músicas mais virais do Brasil pela plataforma Spotify, o funk “Só surubinha de leve“, interpretado por MC Diguinho, será excluído do serviço ainda nesta quarta-feira (17/01), segundo comunicado oficial da própria empresa. A atitude foi tomada, em grande parte, por conta de denúncias e críticas nas redes sociais, acusando a música de fazer apologia clara ao estupro.

“O catálogo do Spotify é abastecido por centenas de milhares de gravadoras, artistas e distribuidoras em todo o mundo. Eles são devidamente avisados sobre nossas diretrizes e são responsáveis pelo conteúdo que entregam. Desta forma, informamos que contatamos a distribuidora da música ‘Só Surubinha de Leve’ a respeito do ocorrido, e fomos informados de que a faixa será retirada da plataforma nas próximas horas, uma vez que o tema foi trazido à nossa atenção. A música está atualmente no Top Viral pois teve um pico de consumo nos últimos dias”, informou a assessoria de imprensa do serviço.

A frase “Taca bebida, depois taca pica e abandona na rua” é um dos principais versos da letra, que acaba por naturalizar e incentivar um crime que, no Brasil, atinge uma mulher diferente a cada 11 minutos, segundo dados mais recentes divulgados pelo 10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicado em 2016.

No Facebook, a usuária Yasmin Formiga fez um post em que simula estar “machucada”, segurando um cartaz com o verso da música mencionado acima. A publicação de Yasmin viralizou e já tem mais de 120 mil compartilhamentos:

Embora a música tenha caído nos holofotes somente nas últimas semanas, ela foi oficialmente lançada em setembro do ano passado, e o principal vídeo do funk no YouTube (publicado em dezembro de 2017) tem mais de 14 milhões de visualizações.

Antes da polêmica, MC Diguinho havia anunciado que o lançamento do vídeo oficial da música seria nesta quinta-feira. Sua conta do Instagram não está mais disponível no momento.