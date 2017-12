Místicas de plantão, fiquem atentas! Segundo o tarot, o ano de 2018 será regido pelo “Arcano Maior – A Força”. Quem nos releva isso é a taróloga Adriana Brites, do Astrocentro.

“No tarot, utilizamos a soma do ano para saber qual será a carta regente. Como a soma de 2018 totaliza 11, ele será representado pela carta da ‘A Força’, mas se reduzirmos o número 11, chegaremos ao resultado de número 2, e por isso ‘A Sacerdotisa’ entrará como sub-regente”, explica Adriana.

A regência da “A força”

A força está relacionada com a vitalidade, a coragem e a vontade forte (quase incontrolável). Esse é um arcano relacionado aos instintos, inclusive a raiva, o ódio, as frustrações e até às paixões avassaladoras. Por isso, durante esse ano teremos muito entusiasmo e força de vontade para fazer tudo acontecer.

A regência da “A Sacerdotisa”

Já a carta dois do tarot (Sacerdotisa) representa a voz interior, a intuição, a sabedoria e o mistério. Por isso, com a sub-regência dessa carta, teremos uma grande possibilidade de nos conectarmos com o nosso eu-interior. Assim, iremos aprender a ouvir e a seguir mais o nosso coração; respirar, viver em paz e deixar um pouco de lado o interesse por fofocas e burburinhos. A sacerdotisa nos ensina a seguir o fluxo, ser cautelosa e entender os sinais que a vida apresenta.

A mistura dessas regências

“A Força” vai trazer uma ansiedade que “A Sacerdotisa” conseguirá diminuir quando você procurar relaxar, desacelerar e conectar consigo mesmo procurando outras soluções. O ano de 2018 será ótimo para entender que cada coisa acontece no seu devido tempo. Assim, todos aprenderão a ir com calma e cautela antes de conseguir realizar as coisas.

É importante lembrar que o que tiver de acontecer, vai acontecer. Ou seja, mesmo que “A Força” te induza a tomar decisões precipitadas, fazendo escolhas rápidas sem pensar nas consequências, “A Sacerdotisa” irá ensinar a ir com calma, trazendo um equilíbrio para todo o ano.

Os regentes no amor, no trabalho, na saúde e na espiritualidade

AMOR – Um ano de grandes paixões, de muito tesão e de vontade de se entregar. O desejo de viver intensamente será forte e, por isso, as pessoas irão se entregar com vontade. Porém, “A Sacerdotisa” irá influenciar para que todas as relações vividas sejam mais significativas. Dessa forma, as chances de experimentar relações com mais sentido e mais profundas serão grandes. E conectado a intuição, a nossa voz interna estará nos dando bons conselhos para realizar os nossos desejos amorosos. Aproveite para se ouvir mais, nessa fase.

TRABALHO – Surgirão mais oportunidades, pois as pessoas vão estar mais abertas a aceitar coisas novas e viver mais a vida. A intuição estará mais afiada, por isso haverá muita inspiração no caminho, mas será necessário confiar nas mudanças que acontecerão durante o ano. É importante aproveitar as coisas que estão vindo, mas sem forçar a barra. Atividades terapêuticas também estarão em alta, pois o desejo de encontrar respostas vai estar em alta.

SAÚDE – Mais vitalidade e coragem em alta. Cirurgias que estavam sendo evitadas serão feitas nesse momento, pois “A Sacerdotisa” vai trazer confiança nesse setor. As pessoas irão correr atrás da forma física, se dedicarão à saúde e vão estar muito a fim de viver a vida do modo “correto” – por isso a saúde será uma pauta em alta durante 2018.

ESPIRITUALIDADE – A sensibilidade trará profundas experiências para o nosso ano, nos trazendo grandes sentimentos de gratidão.

Mensagem de cada Arcano para as pessoas em 2018

A Força – “entregue-se de coração a vida”

A Sacerdotisa – “confia na sua voz interior”