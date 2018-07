Temperatura despenca e 1ª neve do ano é registrada no Brasil. Veja fotos!

Está fazendo frio aí na sua cidade? Então imagina a situação de quem mora na Serra Catarinense, local que registrou a primeira neve do ano no Brasil. A terça-feira (10) amanheceu branquinha na região de São Joaquim, Ubirici e Leandro Müller. Antes disso, apenas geada forte e chuva congelada – que são semelhantes à neve – ocorreram no sul do país em 2018.

Segundo o Climatempo, a neve teve início em Leandro Müller, na Serra do Rio do Rastro, às 2 horas da manhã. O acúmulo dos flocos podia ser visto nas cidades afetadas até pouco depois do nascer do sol. Haja coragem para sair da cama!

Ainda de acordo com o Climatempo, a massa de ar polar que entrou no Brasil pelo Sul está sendo sentida em todo o país. Nessa quarta-feira (11) é esperado que diversas cidades sintam as temperaturas mais baixas registradas até o momento neste ano. São Paulo, por exemplo, terá mínima de 8°C nas madrugadas de quarta e quinta-feira.

Confira imagens da neve que caiu em Santa Catarina: