6 templos budistas no Brasil para ver lindas paisagens e ficar em paz

Às vezes, tudo de que precisamos é um dia sem pensar nos problemas do dia a dia. Um dia olhando uma bela paisagem em um refúgio de paz. Os templos budistas espalhados pelo Brasil são ótimos lugares para atingir este objetivo.

Perceba que o foco aqui não é religião: você pode ter outra e mesmo não ter nenhuma. O grande atrativo de passar um dia em um templo budista é realmente buscar a tranquilidade, porque eles geralmente ficam em locais amplos e cercados pela natureza.

Se você estiver na vibe de conhecer alguns deles, trazemos aqui seis templos budistas lindos em cidades brasileiras.

Templo Zu Lai (Cotia – SP)

Em menos de uma hora de viagem partindo de São Paulo (capital) chega-se ao Templo Zu Lai. Por lá, vale conhecer o Jardim dos 18 Arhats, o lago de carpas, apreciar a paisagem e participar de alguma prática de meditação que estiver rolando. Em datas comemorativas, como o Ano Novo Chinês, o templo faz celebrações especiais.

Chagdud Gonpa Khadro Ling (Três Coroas – RS)

Um pouco antes de Gramado, o centro budista de Três Coroas é o destino perfeito para quem quer curtir a região, mas sem a agitação das cidades da serra gaúcha. Há mais de um templo, um imenso jardim e a vista do Vale do Paranhama. O público pode visitar tudo isso de quarta a domingo.

Templo Budista Chen Tien (Foz do Iguaçu – PR)

Além de um Buda de 7 metros de altura, os jardins abrigam mais de 120 estátuas ligadas à filosofia budista. A tranquilidade que se alcança por lá tem a ajuda da localização: o templo fica em uma região alta de Foz do Iguaçu, de onde é possível ver o centro da cidade paranaense de um lado e o centro de Ciudad del Este (no Paraguai) do outro.

Templo Zen Morro da Vargem (Ibiraçu – ES)

Na pequena cidade de Ibiraçu, bem no meio da Mata Atlântica, o templo segue a escola Soto Zen. Sempre há alguma atividade em curso para todos os públicos, das crianças à terceira idade. Quem passa o dia lá pode saborear refeições ovolactovegetarianas feitas com as próprias mãos (sob a orientação dos responsáveis pelo local).

Templo Shin Budista (Brasília – DF)

Este é um passeio para quem estiver de férias, porque o Templo Shin fica aberto ao público de segunda a sexta. São oferecidas meditações orientadas, palestras e até aulas de yoga e de língua japonesa. E a vista é linda, com aquele céu no tom de azul único de Brasília.

Centro de Estudos Budistas Bodisatva Darmata (Timbaúba – PE)

Afastado do centro de Timbaúba, cidade na Zona da Mata norte pernambucana, o CEBB Darmata tem encontros para introdução à meditação, retiros e uma vista espetacular para quem quiser passar um dia por lá.