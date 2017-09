Teoria bizarra diz que o mundo vai acabar no dia 23 de setembro

O numerólogo americano David Meade anunciou que o mundo será extinto no próximo sábado, 23 de setembro. Segundo ele, um suposto planeta chamado Nibiru (também conhecido como planeta X) vai se colidir com a Terra e destruirá tudo. Meade é autor do livro “Planeta X” e é o mesmo cara que “previu” que o mundo iria acabar em 2012.

A teoria de Meade se baseia no número 33 que, segundo ele, é um número cabalístico na Bíblia. “Jesus viveu por 33 anos, o nome Elohim, que é um dos nomes usados pelos judeus para Deus foi mencionado 33 vezes [na Bíblia]. Biblicamente e numerologicamente, esse é um número muito significativo”, explicou em entrevista ao The Washington Post.

E por que o fim chegará no próximo sábado? Porque o numerólogo acredita que o eclipse solar do dia 21 de agosto foi “um aviso” e em 23 de setembro completam-se 33 dias desde que o eclipse aconteceu.

Teorias sobre a existência do planeta Nibiru não são novas e existem desde a década de 1970 e já foi tema de diversos documentários, livros e reportagens. Porém, a suposição de que ele viria a se colidir com a Terra ganhou uma força assustadora ali por volta de 2012 – e a profecia virou até filme, lembra? Na época, a NASA chegou a se pronunciar e garantiu que é simplesmente impossível que um planeta esteja tão próximo da Terra e ao mesmo tempo seja invisível.

“Se um planeta estivesse tão perto, seria brilhante e facilmente visível a olho nu. Todos nós poderíamos vê-lo”, explicou o astrônomo David Morrison em um vídeo no YouTube.