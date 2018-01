O verão dá aquele ânimo para aderirmos a exercícios físicos ao ar livre. Seja no gramado de um parque, na beira da piscina do clube ou nas areias das praias, os “aulões” são uma ótima oportunidade de mexer o corpo e, quem sabe, adotar aquela modalidade pelo resto do ano.

São várias as opções, o que significa que as chances de encontrar uma que lhe agrade são grandes. A personal trainer, instrutora de pilares e de zumba fitness Flavia Cristofaro e a personal trainer e master coach LPF (low pressure fitness) Verônica Motta explicaram as quatro principais atualmente.

Ao som de música latina super animada, as aulas são baseadas em coreografias – é bom, portanto, gostar desse tipo de música. Não precisa ser dançarina nem ter um grande condicionamento físico para fazer zumba, porque cada pessoa segue as instruções de acordo com suas possibilidades.

Agachamentos, corridas sem sair do lugar, flexões de braços e outros exercícios estacionários dão o tom das aulas de funcional. O objetivo é melhorar o condicionamento físico contando com o próprio corpo. Como os exercícios são marcados por tempo, e não por número de repetições, cada aluno pode fazê-los em seu ritmo.

São exercícios de alongamento e postura pautados pela tranquilidade e pelo olhar para dentro de si. As aulas de yoga são ótimas para trabalhar a ansiedade e o controle do equilíbrio emocional, além de trazerem uma paz incrível. Não precisa ter preparo para começar; o progresso vem aula a aula.

Com baixíssimo impacto e tolerância para quem tem zero condicionamento físico, as caminhadas ficam melhores quando feitas sob orientação especializada. A pessoa que instrui a turma percebe os ritmos e possibilidades de cada aluno e trabalha o progresso individual na medida certa.

Agora faça o teste e descubra qual delas tem mais a ver com você!