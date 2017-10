Você levaria muitas multas dirigindo por aí em dias comuns?

Se você tem sua carteira nacional de habilitação (CNH) válida e dirige, certamente tem conhecimento de pelo menos o básico da legislação consolidada no Código Brasileiro de Trânsito (CBT).

Deve saber que uma infração gravíssima é punida com multa de R$ 293,47 e a marcação de sete pontos em seu registro; que a infração grave lhe custará R$ 195,23 e cinco pontos na CNH; que a infração média vale R$ 130,16 e a computação de quatro pontos em seu nome; e a infração leve, por mais inofensiva que seja, deixará sua conta bancária com R$ 88,38 a menos e sua CNH, com menos três pontos.

Mas será que você está por dentro de o que leva a essas multas? De como deve dirigir, de o que deve fazer ou evitar fazer para não receber uma cartinha em casa com a notificação de que cometeu uma infração e vai ter que pagar um destes valores e controlar os pontos de sua CNH? Faça o teste e descubra!