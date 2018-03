Agora que você já foi pedida em casamento – ou, por que não, pediu a mão da pessoa amada – é hora de considerar a extensa lista de tarefas e decisões a serem tomadas até o dia D. Mas, antes disso, há algumas coisinhas importantes para se levar em conta.

Por exemplo: será que você sabe, mesmo, qual estilo de festa ou cerimônia vale mais a pena para você e seu noivo/noiva?

Tudo depende de fatores como número de convidados, dinheiro à disposição para gastar com os preparativos, estilo pessoal…

A fim de te ajudar na busca pelo casamento que mais se encaixa com seus planos, criamos um teste bem básico, com apenas sete perguntinhas, que no fim das contas pode acabar com grande parte das suas dúvidas casamenteiras. Pronta?