A nova atualização do Tinder vai deixar você falar 1º com o crush

O Tinder é um aplicativo que vive em atualização para melhorar o desempenho e ajudar as pessoas a encontrar o crush ~perfeito~. Para melhorar o match, por exemplo, hoje já até mostram o gosto musical e fotos do Instagram da pessoa.

E, pensando em sempre trazer coisas novas, o aplicativo, em breve, deve acrescentar uma nova ferramenta: as mulheres vão ter a opção de serem as primeiras a falar após a combinação, algo que já acontece no rival Bumble.

Atualmente, homens e mulheres podem fazer “o primeiro contato” depois do Match. Agora, com essa nova ferramenta ativada, os boys não poderão falar primeiro, o direito de iniciar a conversas não será dele, mas apenas da mulher. Chamado de “ladies first”, “damas primeiro” em tradução livre, o app faz com que a responsabilidade de começar a conversa seja apenas das garotas.

Ainda não sabemos quando exatamente a função vai entrar em operação e, convenhamos, ter a oportunidade de iniciar o chat não previne as mulheres de receberem comentários abusivos, além de ser mais uma função desenhada de acordo com os tradicionais papéis de gênero.

Mas, e aí, curtiram a novidade?