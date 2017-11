Tirar passaporte vai ficar mais fácil a partir do ano que vem

Boas notícias para quem não tem passaporte e pretende tirar um pela primeira vez, ou para quem está com o documento prestes a vencer e vai precisar fazer um passaporte novo. A partir de 2018 o processo para obter o documento vai ficar mais simples.

Isso porque os cidadãos que quiserem tirar passaporte não vão mais precisar apresentar documentos como a quitação do serviço militar, a certidão de quitação eleitoral e o comprovante de pagamento das taxas. Esses documentos e informações serão procurados na base do governo, que será integrada.

De acordo com a Casa Civil, os únicos documentos que deverão ser apresentados no dia em que se faz o passaporte são o RG e o CPF. Além disso, no posto da Polícia Federal serão tiradas as fotos necessárias, bem como o registro da impressão digital.

O novo sistema será adotado aos poucos, mas deverá estar disponível em todo o Brasil até o final de 2018. Até lá, valem as orientações dadas no site da Polícia Federal.

Como faz para tirar passaporte?

Atualmente, o trâmite para requerer um novo passaporte é o seguinte:

1. Acessar o site da Polícia Federal e conferir a lista de documentos exigida.

2. Preencher corretamente a solicitação de emissão de passaporte.

3. Pagar a Guia de Recolhimento da União – GRU – que será gerada pelo site. Em novembro de 2017 o valor cobrado é de R$ 257,25, mas esse preço pode ser reajustado.

4. Após a confirmação do pagamento, que pode levar de dois a três dias para acontecer, você deve agendar o atendimento em uma unidade emissora de passaporte.

5. Compareça à unidade com no dia e horário marcados, com toda a documentação original, a GRU e o comprovante de pagamento e o comprovante de agendamento.

6. Aguarde o prazo dado pela Polícia Federal e, no dia marcado, busque pessoalmente seu passaporte. É preciso levar documento de identidade oficial com foto.

Países que não exigem passaporte dos brasileiros

Você sabia que é possível viajar para o exterior mesmo sem passaporte. Existem nove países que não exigem o documento para brasileiros entrarem em seus territórios. Então se você não tem passaporte, ainda pode ir para a Argentina, Uruguai, Chile, Peru, Colômbia, Equador, Bolívia, Paraguai e Venezuela.

Quer saber mais sobre esses destinos? Veja nossa reportagem sobre os 9 países em que brasileiros não precisam de passaporte e aproveite!