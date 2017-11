Como o trânsito dos planetas vai influenciar nossas vidas em 2018

O fim do ano está chegando e muitas pessoas já estão se perguntando o que ano novo reserva para cada um de nós, não é mesmo? Alguns astrólogos acreditam que 2018 será regido por Júpiter, planeta que estaria associado à prosperidade e entraria em ação em meados de março.

No entanto, outros profissionais, como Vanessa Tuleski, especialista em astrologia do Personare, não apoiam essa ideia. Para ela, o céu é feito de múltiplas influências e um único planeta regente jamais teria o poder de sintetizá-las. Assim, Vanessa defende a influência do trânsito dos planetas e contou ao MdeMulher de que maneira isso afetará as nossas vidas no próximo ano.

Em primeiro lugar, é preciso entender que não somos compostos apenas pelo signo solar. “Talvez, haja um trânsito excelente para o Sol de uma pessoa e um bem difícil para a Lua dela. Então, não podemos prometer um ano fácil para os nativos de um signo como se só o Sol fosse o suficiente para dizer isso”, explica a profissional.

Dito isso, Vanessa revela que quem tem o Sol em signos do elemento Água (Câncer, Escorpião e Peixes) talvez possa encontrar chances de expansão, crescimento e novos horizontes, por conta de Júpiter em Escorpião. Oportunidades acadêmicas, viagens ou algum tipo de engrandecimento para os piscianos; aumento na autoestima, de sorte e prestígio para os escorpianos; e chances amorosas interessantes ou envolvendo filhos, gravidez e lazer para os nativos de Câncer.

Vale lembrar que tudo isso tende a se manifestar ao longo do tempo e até o fim do trânsito de Júpiter em Escorpião, que dura de 10 de outubro de 2017 até o início de novembro de 2018. Os mesmos nativos (mais especificamente do primeiro decanato), bem como os virginianos e taurinos (também primeiro decanato), poderão encontrar um projeto sólido e ter uma boa imagem profissional no ano que vem, conseguindo realizar alguns objetivos.

O trânsito de Júpiter em Escorpião traz a busca por cura, transformação e regeneração, além do interesse por sexualidade e pesquisa. As denúncias de assédios sexuais em Hollywood ~coincidiram~ com esse período e, não por acaso, também estreou a novela “O Outro Lado do Paraíso”, que retrata a violência contra a mulher. Júpiter em Escorpião expõe as feridas (já que Escorpião rege aquilo que incomoda) e as aumenta (pelo efeito de Júpiter), para tentar resolvê-las e curá-las.

E não para por aí! Em 2018, a passagem de Saturno em Capricórnio vai favorecer os planos que podem ser conquistados com persistência e esforço pessoal. “A pessoa vai estudar para um concurso, por exemplo. Se ela tiver organização, esforço e persistência, que é o que Saturno em Capricórnio pede, conseguirá a vaga que quer!”, pontua Vanessa.

Apesar disso, colocar os pés no chão será fundamental no próximo ano, período de contenção de gastos, administração e economia, que deve começar a tirar os países deficitários de crises. “Se, por uma questão de mercado, não aparecer um emprego que paga o que se quer, aceite-o mesmo assim e considere as outras vantagens. Eventualmente, cursos práticos também poderão suprir deficiências e melhorar a empregabilidade. O mercado vai admitir quem tiver experiência ou capacidade de trazer resultados. Bons gestores serão valorizados”, aconselha a especialista.

Por fim, Vanessa chama a atenção para que haja cuidado reforçado com quem apresenta traços depressivos. “Há mais riscos para idosos e para quem estiver com a vida desestruturada”, finaliza.