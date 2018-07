Três youtubers de viagem morrem ao cair de cachoeira no Canadá

Uma fatalidade aconteceu com três youtubers de viagem que estavam explorando as Shannon Falls, cachoeiras que ficam perto de Vancouver, no Canadá. Ryker Gamble, Alexey Lyakh e Megan Scraper estavam nadando na área mais alta das cachoeiras quando caíram de uma altura de cerca de 30 metros. Os três tinham entre 20 e 30 anos e morreram em decorrência da queda. Eles faziam parte do canal do YouTube High on Life, que tem mais de 500 mil inscritos.

O acidente aconteceu na segunda (2), e uma operação de resgate levou dois dias para encontrar os corpos, na quarta-feira. Os familiares dos três youtubers confirmaram que eles haviam ido à cachoeira para gravar um vídeo para o canal. O acidente aconteceu quando Megan Scraper se desequilibrou, e os outros dois tentaram salvá-la, mas todos foram arrastados pela correnteza.