Tudo o que você precisa saber para acompanhar a Copa do Mundo Feminina

A Copa do Mundo de Futebol Feminino 2019 está chegando e para deixar você a par desse momento em que 23 mulheres brasileiras vão representar o país, o MdeMulher separou as informações mais importantes sobre a competição.

Onde e quando?

A Copa do Mundo Feminina acontece na França. Para a felicidade das fãs de futebol, será um mês completo de muita bola rolando em campo. A disputa entre as 24 seleções selecionadas começa no dia 7 de junho e termina no dia 7 de julho.

Quando o Brasil joga?

Quem está ansioso para a estreia do time brasileiro em campo, saiba que não será preciso esperar muito para vê-lo jogar. A primeira fase de jogos terá três disputas e a saga do Brasil em busca da taça começa no dia 9 de junho, às 10h30. O jogo de estreia das nossas jogadoras é contra a Jamaica, em Grenoble.



Depois disso, a seleção encara a Austrália, no dia 13 de junho, às 13h, em Montpellier. Já a terceira e última partida da primeira rodada é contra a Itália, no dia 18, às 16h, em Valenciennes. Todos esses times fazem parte do Grupo C.

Quem são as jogadoras convocadas para a seleção?

No dia 16 de junho, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou quais são as 23 jogadoras brasileiras que representarão o Brasil na Copa do Mundo Feminina. Além da permanência do técnico Vadão (Oswald Andrade) como treinador do time.

Entre os grandes nomes da seleção, Marta e Formiga são dois deles. Entretanto, ainda não houve a divisão de titulares e reservas. Até o fechamento desta matéria, o time está em Portugal treinando e já conta com todas as jogadoras no local.

Confira a lista completa:

Goleiras: Aline, Bárbara e Letícia Izidoro

Laterais: Camila, Fabiana, Letícia Santos e Tamires

Zagueiras: Érika, Kathellen, Mônica e Tayla

Meio-campistas: Adriana, Andressinha, Formiga e Thaisa

Atacantes: Andressa Alves, Bia Zaneratto, Cristiane, Debinha, Geyse, Ludmila, Marta e Raquel

A Copa do Mundo de Futebol Feminino será transmitida na TV?

Pela primeira vez na história, a TV Globo transmitirá em rede nacional todos os jogos da seleção brasileira feminina na Copa do Mundo, assim como os diferentes canais da SporTV. A Band também confirmou que fará a cobertura do campeonato e a jornalista Paloma Tocci está de volta para a emissora como comentarista da competição no programa Band Esporte Clube.

Pela internet, será possível acompanhar a transmissão por meio do Globoplay, o serviço de streaming da Rede Globo.

Na transmissão da Globo, a performance das jogadoras brasileiras será narrada por Galvão Bueno e também contará com comentários de Ana Thais Matos na cabine. A jornalista estreou neste ano com comentários sobre o Campeonato Paulista na SporTV e, atualmente, faz parte do programa “Troca de Passes” da mesma emissora.

Já as partidas dos outros times serão cobertas pela versão online do Globo Esporte, no qual há uma programação especial para cobrir os jogos.