Turma da Mônica lançará tirinha com personagem autista

Amanhã, 2 de Abril, é celebrado o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. E, neste ano, a Turma da Mônica irá participar da inciativa!

O Instituto Maurício de Souza publicará uma tirinha inédita protagonizada por André, personagem autista que nasceu em 2001 a partir de um convite feito pela Universidade de Harvard para desenvolver um projeto que chama a atenção da população para o tema.

Também serão lançadas seis animações, com cerca de 30 segundos cada, que irão mostrar os sinais do Transtorno do Espectro de Autismo e a importância do diagnóstico médico.

Os vídeos poderão ser acessados tanto nas páginas oficiais do Instituto quanto no canal Maurício de Sousa Produções.

Adoramos a ideia!