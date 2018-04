10 tutoriais para você começar a fazer tricô hoje mesmo

O friozinho que já está se instalando em nosso país tropical é o clima ideal para se aventurar com agulhas e lãs e fazer muito tricô. Para quem já sabe fazer pontos e combinações, basta tirar tudo do armário e mandar ver.

Quem não aprendeu ainda pode resolver isso hoje mesmo. É só separar um tempinho por dia para aprender as técnicas iniciais e depois, com o tempo, ir se aperfeiçoando. E nem precisa sair de casa: os tutoriais estão aí para nossa comodidade.

Selecionamos 10 tutoriais em que é ensinado desde como escolher as agulhas e montar o kit básico de tricô até como fazer pontos minimamente mais elaborados. Agulhas à obra!

Que agulhas usar para fazer tricô?

Este vídeo traz as explicações sobre cada tipo de agulha, e assim você encontra um norte para escolher as suas.

Montando um kit para começar a fazer tricô

Aqui são apresentados todos os itens para um kit básico de tricô, necessário para dar o pontapé inicial mesmo.

Como colocar os pontos na agulha de tricô

Agora que você já tem as agulhas, a linha e seu kit inicial, é hora de começar a tricotar. Neste tutorial você aprende a indispensável técnica de colocar os pontos na agulha. Sem isso, não tem tricô nenhum. O vídeo é super didático e bem visual, facílimo de entender.

Como passar os pontos de uma agulha para a outra

Mesmo que você nunca tenha tricotado, sabe que são necessárias duas agulhas para o trabalho ir adiante. O passo seguinte a colocar os pontos na primeira agulha, que você aprendeu no vídeo anterior, é passar os pontos para a outra agulha – movimento que se repetirá muitas e muitas vezes até acabar a peça. Aqui você aprende como fazer isso.

Pontos básicos de tricô

Alguns pontos do tricô são básicos para fazer de cachecol a sapatinhos para bebê, passando por gorros e golas. Este tutorial explica bem explicadinho como fazê-los.

Ponto de tricô rápido e fácil

Se você estiver na vibe de começar a fazer tricô mais para esvaziar a cabeça do que para produzir um enxoval, uma boa pedida é aprender pontos fáceis e rapidinhos, como o que é ensinado neste vídeo. Depois dele pode ser que você se anime para conhecer outros.

Aula inicial de tricô completa

Está com meia hora disponível e prefere aprender todo o conteúdo inicial de tricô de uma vez? Este é o tutorial perfeito para você. Uma aula completinha e bem explicadinha.

Como fazer um cachecol fácil de tricô

O cachecol é uma das peças mais fáceis de fazer no tricô – justamente por isso, normalmente é a primeira a ser feita quando se é iniciante. Aprenda neste tutorial e, assim que o frio pegar de verdade, já use uma peça feita pelas suas próprias mãos.

Como fazer uma gola de tricô bem fácil

Pode ser que seu estilo tenha mais a ver com uma gola de tricô do que com um cachecol para esquentar o pescoço no inverno. Então este tutorial é melhor para você começar por algo simples de executar e lindo de exibir por aí no frio.

Indo para o intermediário: como fazer laçadas para desenhos no tricô

Quando você se sentir segura em relação aos pontos básicos e já tiver arriscado uma ou duas peças, pode se aventurar em algo um pouco mais avançado, como as laçadas para criar desenhos. Aqui você aprende laçadas bem simples, que resultam em padrões muito bonitos.