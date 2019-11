Uber lança ferramenta para gravar conversa entre motorista e passageiro

Nesta quarta-feira (6), a Uber divulgou que, a partir de dezembro, mais uma ferramenta do aplicativo entra em ação para tentar garantir mais segurança tanto para o motorista quanto para o passageiro: será possível gravar a conversa dentro do carro a partir do próprio app.

Para ativar o recurso será necessário apenas apertar um botão em formato de escudo azul, disponível dentro da plataforma, e a gravação começará. Ao finalizar, o áudio não poderá ser ouvido por ninguém – nem mesmo por você. Condensado para não ocupar espaço dentro do celular e ficar a salvo dentro do próprio aplicativo, o contudo é protegido por uma tecnologia de criptografia e apenas a Uber tem a chave.

No entanto a Uber diz que não irá escutar as conversas entre motorista e passageiro por padrão. É preciso que você decida compartilhar o conteúdo com a plataforma. O áudio apenas será descriptografado caso motoristas e/ou passageiros sejam denunciados por comportamentos irregulares.

Além disso, a Uber também destaca a inovação da ferramenta “Ligar para polícia”. Com o intuito de garantir mais segurança aos dois públicos, o aplicativo encaminha a ligação para locais com forças policiais próximos de onde você está, além de permitir o compartilhamento automático da localização em casos específicos de perigo.