Veja o vídeo da ginasta que quebrou a internet e conheça Katelyn Ohashi

Se você não viu, vale a pena clicar no vídeo abaixo! Se já viu, vale prestigiar de novo a apresentação solo de tirar o fôlego, com passos impecáveis, da jovem ginasta americana Katelyn Ohashi, de 21 anos, que viralizou neste fim de semana. O vídeo já foi assistido por mais de 19 milhões de pessoas!

Acompanhada pela música Proud Mary, de Tina Turner, a estudante dá um show de talento (com uma coreografia impecável!) e de graça – o sorriso e o carisma da moça são contagiantes. O melhor é que, executando tantos passos que parecem impossíveis a um simples mortal, a garota parece se divertir – e muito!

A plateia que estava no Collegiate Challenge também virou atração, vibrando durante a apresentação de 1 minuto e meio – veja o vídeo duas vezes: uma para conferir o talento absurdo de Katelyn, é claro, e depois reveja prestando a atenção nas reações do público. A cada aterrissagem, ouvem-se gritinhos e aplausos merecidos.

Em seu Twitter oficial, a UCLA, que representa a Universidade da Califórnia em Los Angeles, publicou que um 10 não é o suficiente para a apresentação da ginasta.

A 🔟 isn't enough for this floor routine by @katelyn_ohashi. 🔥 pic.twitter.com/pqUzl7AlUA — UCLA Gymnastics (@uclagymnastics) January 13, 2019

Esta não é a primeira vez que ela viraliza!

Em 2018, Katelyn bombou na internet com uma coreografia ao ritmo de Don´t Stop ´Til You Get Enough no melhor estilo Michael Jackson. A apresentação solo aconteceu na NCAA, um tradicional campeonato universitário americano.

A menina, que já foi considerada uma esperança olímpica, competindo nos mais altos níveis de atletas de elite, desistiu do sonho da medalha olímpica e decidiu se tornar uma atleta universitária. Em um vídeo gravado para o Players´ Tribune ela diz que demorou a encontrar a UCLA e o caminho que finalmente trouxe a ela alegria e amor dentro do esporte. Dá pra ver, Katelyn!