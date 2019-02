Veja onde comprar canudos de metal e de outros materiais reutilizáveis

Você já parou para imaginar na quantidade de materiais plásticos que a gente utiliza diariamente na rotina? Ele está por toda a parte, desde o inocente glitter de Carnaval a enormes peças de avião que podem levar centenas de anos para se decompor na natureza. Tamanha gravidade do assunto despertou a atenção de muita gente para a questão ambiental e gerou campanhas para banir um produto bastante descartado e que traz muito transtorno.

Apenas nos EUA, 500 milhões de canudinhos de plástico são usados e descartados todos os dias. A conta disso, é claro, vai para o meio ambiente, e uma parte para os oceanos. Apesar dos itens poderem ser digeridos por peixes grandes e tartarugas, os canudos e outros componentes plásticos somam-se aos quase 640 mil toneladas de equipamentos de pesca perdidos, aí sim, a maior ameaça à vida marinha, segundo dados da World Animal Protection.

A preocupação com o descontrole do uso de canudinhos serviu para aumentar o debate sobre consumo e necessidade. Realmente precisamos de canudinhos para nossas bebidas? Uma alternativa encontrada foi o uso de canudos de metal e de outros materiais reutilizáveis, que você pode carregar na bolsa e levar para qualquer canto.

O material geralmente acompanha uma escovinha para limpeza interna e deve seguir uma higienização adequada, o que também requer um gasto de água e energia para sua manutenção. Por isso, pergunte-se duas vezes se o canudinho é mesmo necessário para você, ok?

TIPOS DE CANUDOS

É mais comum encontrar canudos feitos de aço inoxidável, que não modifica cor, sabor ou aroma dos alimentos, além de ser possível reutilizar o material após o término da vida útil dos canudos. Existem outros materiais eficientes utilizados na confecção dos produtos, como vidro e bambu, que também são leves, duráveis, laváveis e higiênicos, claro.

Se você pensa que só existem canudos curvos e com a mesma estética, melhor pensar de novo! Além de materiais diversificados, é possível encontrar modelos coloridos e com curvaturas e diâmetros específicos para smoothies, shakes e drinks.

COMO HIGIENIZAR OS CANUDOS CORRETAMENTE

É importante lembrar de higienizar os canudos sempre que terminar de usá-los para não acumular sujeiras que podem trazer problemas de saúde com microorganismos. Mesmo as opções plásticas, que não são nada ecológicas, seguem algumas diretrizes para evitar que os materiais possam ser nocivos à saúde humana, como embalagens individuais feitas com papel, o que também gera mais uso de matérias primas.

Para lavar os canudinhos reutilizáveis, use a escova higienizadora com sabão ou detergente e água corrente. Enxague bem a fim de remover qualquer resíduo dos produtos de limpeza. Usar água quente é recomendado para esterilizar e também renovar o brilho dos materiais. Algumas marcas especificam que os canudos podem ser utilizados em máquinas de lavar louça, mas é sempre bom confirmar com o fabricante, viu?

ONDE COMPRAR

Se animou para comprar, mas não sabe onde encontrar? Na internet, dá para adquirir os produtos em diferentes cores, formatos e materiais, e até mesmo personalizar com o seu nome gravado. Separamos algumas sugestões de lojas online para você escolher o seu hoje mesmo.

ECONUDO

Feitos de aço inox e disponíveis em diversas cores, os modelos de canudos de metal da Econudo são perfeitos. O kit com 4 canudos + limpador é ótimo para dividir com os amigos e economizar uma graninha. Pensando nas folionas que estão loucas para se banharem de brilho, mas não querem de jeito algum contribuir mais com a poluição marinha ocasionada pelo glitter convencional, a empresa criou um para o Carnaval, com canudo + limpador + capa protetora + glitter biodegradável, tudo por R$ 34,90.

CANUDOS PIPE

Se você está na região Sul do país, uma opção super legal mesclou o cuidado com a questão ambiental com empreendedorismo feminino. A Pipe é uma marca idealizada por duas amigas que resolveram produzir canudos de vidro lindos e resistentes. O kit com canudo + capa protetora + limpador está disponível por R$ 36,00 com entregas em Santa Catarina e no Paraná (mas consulte o valor de frete e locais de entrega diretamente com a marca, tá?).

ECO W

Com modelos de canudos retos, curvados e feitos especialmente para drinks, a Eco W traz opções feitas com aço inox em dois diâmetros para serem compradas pela internet, com entrega para todo o Brasil. Os kits custam a partir de R$ 26,00 e os canudos individuais saem por $12,00 cada. Na loja online, é possível comprar capas protetoras e limpadores avulsos também.

SÓ CANUDOS

Com algumas linhas de canudos ecológicos para diferentes situações, a Só Canudos mandou bem na diversidade. Em uma festa, onde nem sempre os convidados vão levar seus canudos na bolsa, o modelo biodegradável de papel é uma ótima ideia para diminuir os impactos para o meio ambiente. Já para levar coladinho com a gente, a empresa também vende modelos produzidos a partir do vidro, metal e alumínio. Os preços são bem atrativos, por exemplo, o kit com canudo metálico + limpador custa apenas R$ 7,99 cada. E você ainda pode personalizar os produtos com o seu nome.

CANUDOS DO BEM

Também com uma paleta de cores maravilhosa e preços bem em conta, a Canudos do Bem trouxe opções fantásticas de produtos para (se) presentear. O Kit Candy Color com cinco canudos de alumínio + escova higienizadora sai por apenas R$ 20,00 cada, e ainda é possível gravar o seu nome em cada um deles para não se confundir. Que arraso!

ECANUDINHO

Fundada em Curitiba, a Ecanudinho possui um bom catálogo de produtos reutilizáveis produzidos a partir do aço inoxidável. E não é apenas de canudos que a marca se firmou no mercado, é possível encontrar no site copos feitos com silicone e ecobags perfeitas para não precisar mais pegar sacolinhas plásticas no supermercado. Os kits custam a partir de R$ 27,90 cada. Além de entregar para todo o país, a loja ainda parcela as compras.