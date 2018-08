Veja quando serão os debates presidenciais do 1º turno das Eleições 2018

O primeiro debate com os candidatos à presidência das Eleições 2018 acontece nessa quinta-feira (9), na Band. Até o primeiro turno do pleito, que acontece no dia 7 de outubro, teremos nove debates com os candidatos à presidência.

E quem participa? De acordo com a legislação vigente, devem ser convidados os presidenciáveis cujos partidos ou coligações têm ao menos cinco parlamentares entre os 513 deputados federais e 81 senadores. No momento se enquadram nesse pré-requisito os seguintes nomes: Alvaro Dias (Podemos), Cabo Daciolo (Patriota), Ciro Gomes (PDT), Geraldo Alckmin (PSDB), Guilherme Boulos (PSOL), Henrique Meirelles (MDB), Jair Bolsonaro (PSL), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Marina Silva (Rede).

Por estar preso, a presença de Lula nos debate ainda é uma incógnita. O PT entrou com um mandado de segurança no TRF-4 para que ele fosse ao debate da Band, mas ainda não se sabe qual é a decisão quanto ao pedido.

Confira aqui as datas e os veículos de imprensa responsáveis pelos nove debates presidenciais do primeiro turno:

9 de agosto: Band

17 de agosto: RedeTV e IstoÉ

27 de agosto: Jovem Pan

9 de setembro: TV Gazeta e O Estado de S. Paulo

18 de setembro: Piauí e Poder360

20 de setembro: TV Aparecida

26 de setembro: UOL, SBT e Folha de São Paulo

30 de setembro: Record

4 de outubro: Globo