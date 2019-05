Vem ver todos os detalhes do casamento chiquérrimo do cantor Projota

No último sábado (11), o cantor Projota trocou alianças com a influenciadora digital Tâmara Contro, em uma celebração que começou com a cerimônia religiosa, realizada na Paróquia Imaculado Coração de Maria (Capela PUC) em São Paulo, e terminou com um festão na Casa das Caldeiras. Entre um breve término e uma reconciliação, eles estão juntos há aproximadamente três anos e meio.

A decoração da igreja, toda enfeitada com flores brancas, foi marcada, principalmente, por uma passarela espelhada, que se estendia por todo o corredor da Paróquia. O artifício, que dá ilusão de profundidade ao espaço desejado (e nunca esteve tão em alta), também foi usado no casamento de Jeniffer Nascimento, no início deste mês.

Já na Casa das Caldeiras, espaço escolhido para a festa, o dècor foi marcado mesmo pela imensa quantidade de flores, que formavam uma espécie de túnel logo na entrada – além de um grande painel, adornado com a palavra ‘love’ em letras decorativas.

Sobre o vestido de noiva, Tamy escolheu um modelo assinado pela estilista espanhola Rosa Clará, que é vendido aqui no Brasil através do grupo Casamarela, especializado em trajes para casamento. A peça, confeccionada em renda arabesco, tinha modelagem sereia e decote ombro a ombro, além de ser bordado com pequenos cristais e ostentar uma cauda de três metros.

–

Em vez de presentes, Projota e Tamy pediram para que os convidados fizessem doações para o NAB (Núcleo Assistencial Brasilândia), instituição civil sem fins lucrativos e econômicos, que desde 2005 se dedica a atividades relacionadas ao tratamento, reabilitação e inclusão social de mais de 100 crianças com deficiências físicas e mentais.

Veja mais fotos do casamento:

Felicidades!