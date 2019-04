Viagem zen: 10 lugares para um retiro espiritual com meditação e yoga

Vai viajar? Que tal aproveitar esse tempo para relaxar de verdade, buscar autoconhecimento e se conectar com a natureza? Saiba que há diversos locais espalhados pelo Brasil que oferecem serviços exclusivos de meditação, yoga, terapias holísticas, cursos… E a maioria oferece até alimentação diferenciada.

Listamos aqui 10 lugares com programações de retiros e atividades que seguem métodos diferentes. Veja qual tem o seu perfil e boa introspecção!

Ponto de Luz

Localizado na Serra da Mantiqueira, em São Paulo, oferece alimentação completa e atividades coletivas diárias: caminhada, vivência e meditação. Há uma programação intensa que inclui iniciação ao reiki, i ching, terapia aquática, dança circular, entre outras atividades. Tudo acompanhado por terapeutas.

Há opções de apartamentos, quartos compartilhados, suíte com vista para a mata e chalés.

O valor da diária para o final de semana é de R$ 205 por pessoa (apartamento compartilhado) ou R$ 491 (apartamento single).

–

–

Endereço: Estrada Sertãozinho S/N, Joanópolis, SP

Tel.: (11) 4539-9358

Site: https://pontodeluz.com

Ashram

Se você se hospeda no Ashram, localizado em Campos do Jordão (SP), tem acesso a diversos espaços para relaxar: sala de yoga, templo de meditação, sala de leitura, sala de massagem com lareira, além de deque com vista para montanhas para prática de yoga ao ar livre e diversas nascentes. O centro ainda tem quirologia e alimentação lacto-vegetariana.

A hospedaria conta com acomodações para até 25 pessoas. São chalés que recebem de uma a quatro pessoas.

–

–

Endereço: Estrada Da Tabatinga, 595 , Campos do Jordão, SP

Tel.: (12) 99727-4293

Site: http://www.ashram.com.br

Pousada Vrindávana

No topo da Serra dos Órgãos, em Teresópolis (RJ), a pousada temática indiana, ecoturismo e terapias holísticas. O spa oferece quiropraxia, massagens, banhos relaxantes, shiatsu. Há opções de workshops e encontros holísticos. A cozinha é indiana lacto-vegetariana.

Escolha a acomodação: chalés, máster e vip. Uma diária com café da manhã para um casa custa a partir de R$ 310 (chalé).

–

–

Endereço: Estrada de Teresópolis-Friburgo, km 6,5

Tel.: (21) 3642-0569

Site: www.vraja.com.br

Tao Tien

Fica entre Vargem Grande (SP) e Extrema (MG) e recebe hóspedes em acomodações coletivas. As programações incluem mantras e meditações, e retiros específicos. A alimentação está inclusa na diária e cada hóspede deve retirar e lavar a louça que usar.

As acomodações e os banheiros são compartilhados por até quatro pessoas. O valor da diária por pessoa é de R$ 120 com alimentação vegetariana.

–

–

Endereço: Topo da Montanha, s/n. Extrema, MG

Tel.: (35) 99961-4028

Site: http://www.taotien.com.br

Montanha Encantada

Localizado em Garopaba (SC), em meio à Mata Atlântica, oferece cursos de yoga, retiros e hospedagem. Conta com salas de terapia, sauna para terapia a vapor ayurvédica, massagens, piscina de água natural, cachoeira e um templo de meditação. A cozinha é lacto-vegetariana e não usa cebola e alho.

Os valores da hospedagem depende dos cursos oferecidos.

–

–

Endereço: Rua Luiz Silveira Soares, 108. Garopaba, SC

Tel.: (48) 3254-2112

Site: https://www.yogaencantada.org/

Lagoa das Cores

Localizada na parte alta do Vale do Capão, na Chapada Diamantina (BA), oferece uma bela vista panorâmica de todo o vale. Durante todo o ano é possível agendar um retiro individual na Casa Flor de Lótus da pousada. O espaço conta com templos e jardins de meditação, reiki, caminhadas zen, yoga, orientações terapêuticas, sauna, cantos de contemplação, roda de fogueira, ofurô e salas de massagem.

Os valores variam de acordo com os retiros do mês.

–

–

Endereço: Rua da Lagoa. Chapada Diamantina, BA

Tel.: (75) 3344-1114

Site: www.pousadalagoadascores.com.br

Ecohar Yoga

De frente para o mar da praia de Maragogi (AL), o espaço recebe quem procura aprofundar o aprendizado de yoga e meditação. O Ecohar oferece hospedagem, alimentação vegetariana e vegana, prática de yoga e meditação, aula de culinária, palestras, massagens, cromoterapia e passeios.

São cinco apartamentos com quartos duplos e triplos. O preço da diária do casal para o final de semana é R$ 504 (com café, almoço e jantar).

–

–

Endereço: Av. Senador Rui Palmeira, 359. Maragogi, AL

Tel.: (82) 3296-1530

Site: http://www.ecoharyoga.com.br

Paraíso dos Pândavas

O retiro está localizado na Chapada dos Veadeiros (GO). O pacote do final de semana inclui pensão completa, 70 minutos de aula de yoga, caminhadas guiadas, seções de meditação, cantos de mantras e aula de autoaprimoramento e autorrealização em yoga.

A hospedagem completa na suíte no prédio Shanti Sul tem preço de R$ 980.

–

–

Endereço: Estrada para São Jorge. Alto paraíso, GO.

Tel.: (61) 99108-2009

Site: http://www.pandavas.org.br

Dharma Shala

A pousada, que fica no Parque Nacional da Serra da Bocaina, em Paraty (RJ), hospeda quem procura um retiro espiritual, introspecção e contato com a natureza. Há diversos eventos, retiros de yoga e meditação, seminários, terapias e cursos e ao longo do ano. A cozinha oferece pratos tradicionais da Índia e alimentos naturais.

São 18 acomodações divididas em três blocos. Os valores variam de acordo com as atividades escolhidas no período da hospedagem.

–

–

Endereço: Paraty, RJ

Tel.: (24) 99962-5262

Site: http://www.dharmashala.com.br/

Fazenda Lila

Em meio às montanhas de São Bento do Sapucaí (SP), a Fazenda só abre ao público em datas de retiros ou para grupos com mínimo de oito pessoas. A cozinha oferece refeições orgânicas e vegetarianas com produção local. A estrutura inclui um salão com vista para o vale da Pedra do Baú, eco piscina de água mineral, deque de pedra para fogueira, sala de massagem e terapias, bosques, recantos, jardins e cachoeiras.

As suítes são nas antigas baias dos cavalos da fazenda. Os valores variam de acordo com as atividades do período.

–

–

E-mail: fazendalila@gmail.com

Site: www.fazendalila.com.br