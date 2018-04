Vídeo de mãe gorila beijando filhote recém-nascido emociona a internet

O vídeo do nascimento de um gorila no zoológico de Smithsonian, nos Estados Unidos, está emocionando a internet por conta de um detalhe: logo depois de parir, a macaca Calaya pega seu filhote no colo, fica olhando o rostinho dele e lhe dá delicados beijos.

A cena foi flagrada pelos funcionários do zoo e já correu o mundo. Nas redes sociais, muita gente comenta que isso mostra o quanto os primatas são parecidos com os seres humanos.

O filhote recebeu o nome de Moke, que significa “pequeno” ou “júnior” em lingala, idioma falado no Congo, em Angola e na República Centro-Africana. Ele e sua mãe pertencem à espécie denominada de gorila-ocidental-das-terras-baixas.