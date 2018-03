A massiva propagação de fake news não é um fenômeno que nasceu ontem, mas, infelizmente, ele cresce a cada dia. A bola da vez no mundo das notícias falsas é Marielle Franco e disso todo mundo já sabe. A desembargadora Marilia Castro Neves, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, se prestou a espalhar notícias falsas sobre a vereadora assassinada, bem como o MBL e o deputado federal Alberto Fraga (DEM).

E, como não poderia deixar de ser, isso é um prato cheio para quem adora disseminar ódio na redes sociais, sem qualquer preocupação com algo tão básico quanto a checagem de informações. Afinal, para boa parte dos guerrilheiros digitais, o importante não é divulgar fatos reais, e sim, apenas fazer barulho a qualquer custo.

Frente a essa triste realidade, um vídeo genial viralizou nos últimos dias, pois ele explica em um minuto como muita gente está utilizando o Facebook – e isso se aplica também às correntes via WhatsApp. O vídeo conta uma historinha bem humorada e tudo começa quando uma pessoa diz a outra que descobriu algo muito genial através do internet: o ~fato~ de que cobras têm pernas.

Dá só uma olhada:

A animação foi feita pelo americano Danny Casale, conhecido por criar vídeos ácidos usando bonequinhos que parecem ter saído diretamente do Paint. É maravilhoso ver como ele conseguiu retratar de maneira simples e bem humorada a questão das fake news, mas é bem triste saber que esse vídeo reflete a realidade em que a gente vive.

Mas não custa ser otimista. Quem sabe agora, depois que alguém literalmente desenhou essa situação absurda, as pessoas não possam se dar conta de que estão passando vergonha?