Vídeo: mulher de 102 anos salta de paraquedas e bate recorde na Austrália

Irene O’Shea, uma bisavó australiana de 102 anos de idade se tornou a pessoa mais velha do mundo a saltar de paraquedas. No último domingo (9) ela realizou o feito em Langhorne Creek, uma cidade no sul da Austrália. A queda livre atingiu a velocidade de 220 km/h, antes de abrir o paraquedas e pousar em segurança.

Não foi o primeiro salto de Irene, que estreou na modalidade ao comemorar 100 anos, em 2016. Em 2017 ela também realizou um salto, e portanto este foi o terceiro de sua vida. Em entrevista, Irene afirmou não ter sentido medo em nenhuma das vezes.

Antes de Irene, o recorde pertencia a um norte-americano chamado Kenneth Meyer, que é 21 dias mais novo que ela e saltou de paraquedas pela última vez em 2017.

No que depender de Irene, esse não será o último salto de sua vida – ela disse em entrevista para uma emissora australiana que pretende aventurar-se novamente no ano que vem e até completar 105 anos.

A intenção de Irene não era bater o recorde de pessoa mais velha a pular de paraquedas, mas sim arrecadar doações para a pesquisa da esclerose lateral amiotrófica. Essa doença rara e sem cura vitimou a filha de Irene, que morreu aos 67 anos.

Para arrecadar o dinheiro, Irene criou uma página onde qualquer pessoa pode fazer doações. O objetivo dela é doar 10 mil dólares para a pesquisa.