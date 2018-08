Viena é a melhor cidade do mundo para viver em 2018: veja o top 10

Todo os anos o The Economist Intelligence Unit (EIU), instituto de pesquisa da revista The Economist, faz uma lista das melhores cidades para viver. Durante sete anos a campeã era Melbourne, na Austrália. Mas 2018 trouxe uma nova primeira colocada: trata-se de Viena, capital da Áustria.

Para chegar ao resultado e ao ranking de melhores e piores cidades do mundo para viver, definiu-se um sistema de pontuação que considera os quesitos saúde, educação, infraestrutura, cultura e estabilidade. A nota máxima possível é 100.

A nova primeira colocada tem uma nota quase perfeita de 99,1, seguida por Melbourne com 98,4. Mesmo perdendo a posição de primeira colocada, a Austrália ainda tem muito do que se orgulhar já que tem três cidades entre as 10 mais do ranking: Melbourne, Sydney (em quinto lugar) e Adelaide (em décimo lugar).

O Canadá que também tem três cidades no top 10: Calgary na quarta posição, Vancouver na sexta e Toronto em sétimo. E para completar a lista dos dez primeiros colocados há duas cidades japonesas ocupando o terceiro e sétimo lugar e Copenhagen, Dinamarca, em nono.

Veja a lista completa:

1 – Viena, Áustria

2 – Melbourne, Austrália

3 – Osaka, Japão

4 – Calgary, Canadá

5 – Sydney, Austrália

6 – Vancouver, Canadá

7 – Tóquio, Japão

8 – Toronto, Canadá

9 – Copenhagen, Dinamarca

10 – Adelaide, Austrália