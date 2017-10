Você é louca por astrologia? Então precisa conhecer esse bar

Você é daquelas que adiciona o crush no Facebook e já vai correndo checar a data de aniversário para ver se o signo bate? Então o bar Cósmica é o local dos sonhos para você marcar seus dates do Tinder. Por lá fica muito mais simples entrar no assunto que realmente interessa!

“Nosso mundo anda tão corrido e louco, e aqui a gente cria uma atmosfera pra desconectar um pouco de todo esse caos. E essa conexão aqui dentro vem através da temática da astrologia”, diz Natália Lescano, que abriu o bar junto com a amiga Laurie Martignago.

Inaugurado há menos de um mês em Porto Alegre, o bar é totalmente inspirado no zodíaco – da decoração aos petiscos. E mais legal de tudo são os drinks, pois eles fazem referência às características de cada signo.

O drink de Peixes tem saquê, Aperol, suco de maçã e limão. “Como o signo é incompreendido vem com uvas passas, que são as eternas incompreendidas também”, diz Natália.

Capricórnio leva cachaça com mel e limão, Brasilberg, abacaxi e limão. “O capricorniano é determinado, ambicioso e que sabe correr atrás de seus objetivos. Demora para se entregar, mas quando se entrega é por inteiro. É uma estrela que brilha devagar, mas que, ao acender, se sustenta por um longo tempo”, define ela.

Para representar a vaidade dos leoninos, o drink de Leão vem decorado com glitter comestível. A receita tem gin, xarope de morango, limão e clara pasteurizada para dar a espuminha.

A bebida de Aquário é meio diferentona, lógico, e contém rum ouro, Amaretto, suco de laranja e limão. “Aquário é o signo que traz novas ideias, invenções e doutrinas sociais para a Terra – para que a humanidade possa experimentá-las”.

A Cósmica abre às quartas e quintas-feiras, das 18h à meia-noite, e às sextas e sábados, das 18h às 2h. O bar fica na Rua Lopo Gonçalves, 378, em Porto Alegre.