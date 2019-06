Você sabe quantos títulos tem a seleção brasileira de futebol feminino?

No dia 7 junho, começa a Copa do Mundo de Futebol Feminino 2019 na França e nossa seleção brasileira, cheia de mulheres marcantes desse esporte, entra na competição com outras 23 nações. Nosso futebol é conhecido pelos títulos conquistados em eventos futebolísticos (na disputa mundial do futebol masculino, são cinco por exemplo). Mas você sabe quantas vitórias a seleção feminina já teve? Nós te contamos!

Antes de saber o número exato de títulos, vamos a uma retrospectiva do futebol feminino no geral. O primeiro time feminino do país surgiu a partir da fusão entre Belford Roxo e Esporte Club Radar, ambos do Rio de Janeiro, em 1981. Os primeiros jogos eram realizados na praia, e não no gramado (neste só foram acontecer no ano seguinte).

As jogadoras da época não recebiam salários, apenas patrocínios de outras marcas. Inclusive, as mulheres só foram inseridas no contexto do esporte futebolístico após 1979. Até então, elas eram proibidas de participar de qualquer evento correlacionado.

A união dos dois times cariocas formou a base da primeira seleção brasileira feminina a disputar a Copa do Mundo, em 1991, mesmo ano em que o torneio se iniciou. A primeira edição da Copa Feminina consagrou o time dos Estados Unidos como campeão, que venceu a Noruega por 2×1.

Em relação aos títulos, a seleção brasileira feminina ainda não possui um troféu de Copa do Mundo (e esperamos que isso mude logo!), mas coleciona outros prêmios bem significativos para a história do futebol brasileiro como um todo.

Formiga, da seleção brasileira, em partida amistosa com Elise Bussaglia, da França. Formiga, da seleção brasileira, em partida amistosa com Elise Bussaglia, da França.

As brasileiras já conquistaram sete vitórias na Copa América (a seleção é heptacampeã), sendo a mais recente em 2018, em um triunfo sobre a Colômbia por 3×0. Isso fez com que as nossas meninas garantissem seu espaço na Copa do Mundo deste ano e nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020.

Vale lembrar que apenas oito edições da Copa América foram realizadas. O Brasil levou todas, menos a de 2006 que ficou para o time da Argentina. Isso já é um grande marco das nossas jogadoras para o futebol brasileiro.

A seleção brasileira feminina também é tricampeã nos Jogos Pan-Americanos, vencendo em 2003, 2007 e 2015. Foi vice-campeã na edição de 2011.

Dentre todas as convocadas para a Copa do Mundo 2019, Marta é a jogadora que a maioria conhece – o mundo todo na verdade. Isso porque a craque já foi eleita pela Fifa a melhor jogadora do MUNDO seis vezes. Ela é a maior vencedora do prêmio Fifa The Best entre todos os atletas (homens e mulheres) e levou a melhor em 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e a última em 2018. Uma enorme inspiração para todos nós de força e muito talento.

Marta recebeu o prêmio de melhor jogadora do mundo em 2018 no Fifa The Best. É o sexto que a brasileira coleciona. Marta recebeu o prêmio de melhor jogadora do mundo em 2018 no Fifa The Best. É o sexto que a brasileira coleciona.

Os jogos estão próximos! Já sabemos quando o Brasil joga e, com certeza, torceremos muito para que as jogadoras brilhem muito em campo e conquistem o tão cobiçado prêmio. Avante!